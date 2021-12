Coupure de courant ce mercredi matin à Tournai suite à l'incendie d'une cabine électrique: "Le courant devrait être rétabli en fin de journée"

"Je vous signale une coupure d’électricité générale dans le zoning de Marquain et la ville de Tournai depuis 7h30. L’usine où je travaille est donc à l’arrêt", nous écrit Geoffrey via le bouton orange Alertez-nous.

Depuis tôt ce mercredi matin, la région de Tournai est en effet plongée dans le noir en raison d’une panne de secteur. Informations confirmées par Ores : "Suite à l'incendie d'une cabine de distribution située à Blandain, les entreprises du zoning de Tournai Ouest (Blandain et Froyennes) sont privées de courant depuis 7h30 ce matin", indique Frédéric Boogaert, chargé de la communication chez Ores. "On va réalimenter ces sociétés via une autre cabine de distribution. Il y a une vingtaine de jonctions à effectuer. L'énergie sera fournie via d'autres boucles de distribution. Notre objectif est de réalimenter le zoning d'ici la fin de cette journée. Dans une seconde phase, viendront les travaux de remplacement de cette cabine défectueuse prévus dans les prochains jours", poursuit le porte-parole.

Les équipes du fournisseur sont sur place et travaillent actuellement au rétablissement de la situation. "Nos équipes travaillent actuellement au rétablissement de la situation et mettent tout en œuvre pour un retour à la normale le plus rapide possible", précise Frédéric Boogaert avant d’annoncer que "Le courant devrait être rétabli en fin de journée."

Les pompiers sont sur place

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi à 08h05 qu'un incendie s'était déclaré dans une cabine électrique située le long de la rue des Sablières à Froyennes, dans l'entité de Tournai. Une autopompe et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

Le feu a rapidement été circonscrit.