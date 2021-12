À Assesse, des parents manifestent contre le port du masque dès 6 ans: "Une prise d'otage de nos enfants"

Le port du masque dès 6 ans continue d'agiter les écoles. Ce mercredi, une manifestation de parents a été organisée devant la petite école communale d'Assesse.

Ils sont une cinquantaine de parents à s'être rassemblés aujourd'hui devant l'école communale d'Assesse, demandant à ce que le masque ne soit pas imposé aux enfants dès l'âge de 6 ans. Pour marquer le coup, les enfants portent des masques de carnaval. "On voulait absolument dire que ce n'était pas forcément la bonne solution à prendre de toucher nos enfants. Je ne me sens pas très concernée parce que la fille a trois ans et demi", explique une maman, accompagnée de deux autres, touchées par cette mesure. L'une d'elles explique que sa fille s'est mise à pleurer lorsqu'elle a appris que le masque était obligatoire "parce qu'elle n'avait absolument pas envie de porter le masque, cela la gêne énormément. Elle l'a déjà mis quelques fois et tout de suite, elle me dit: "maman, je ne sais pas respirer, ça gratte, je ne veux pas" et elle était donc assez bouleversée d'entendre cette nouvelle".

La troisième maman interrogée explique que ce qui l'embête le plus dans cette mesure, "c'est principalement le fait qu'on a l'impression que c'est un peu une prise d'otage de nos enfants par rapport à la pandémie, que c'est une mesure qui arrive peut-être trop tard, en tout cas dans un mauvais timing et d'une mauvaise façon, dans la mesure où même le gouvernement a l'air de ne pas y croire et que les avis sont très mitigés. C'est très compliqué pour nous de l'admettre et on constate également, quand on regarde les chiffres, que les contaminations ont bien diminué ces dernières semaines, donc on estime que c'est une mesure qui a été prise d'une mauvaise façon, pour de mauvaises raisons et on demande aujourd'hui de revoir cette mesure étant donné que la baisse de contaminations, elle est là".