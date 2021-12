Prévisions météo: attention aux plaques de givre et de glace qui rendent les routes glissantes

L'Institut royal météorologique (IRM) émet jeudi une alerte jaune pour des conditions glissantes jusque samedi à 01h00 du matin. Des averses hivernales pourraient donner lieu à une couche de neige fraîche sur une partie des provinces de Namur, Liège et Luxembourg, au-dessus de 300 à 400 mètres.

Ce jeudi après-midi, une zone de précipitations active envahira la Belgique avec de la pluie et parfois de la neige fondante en plaine dans la nuit de jeudi à vendredi, ainsi que vendredi. De la neige pourra temporairement tenir en Moyenne Belgique. En Haute Belgique, il s'agira de neige avec, sur une grande partie de l'Ardenne, 5 à 10 centimètres de poudreuse ou même localement davantage, annonce l'IRM.

Ce dernier prévoit peu de risques liés à la neige et au verglas dans les autres régions, mais des plaques de givre ou de glace pourraient éventuellement se former très localement sur les ponts et les viaducs. L'IRM émet également une alerte jaune pour des précipitations à la Côte et en province de Flandre occidentale dès vendredi à 02h00 du matin jusqu'à 19h00. Dans l'ouest du pays, on pourra approcher les 25 millimètres de pluie sur cet épisode.

Vendredi, une zone de précipitions traversera notre pays d'ouest en est. Elle sera accompagnée de pluie en Basse et Moyenne Belgique et de chutes de neige en Haute Ardenne. A l'arrière, un temps sec avec quelques éclaircies reviendra à partir de la France en cours d'après-midi. Les maxima varieront entre 0 degré dans les Hautes Fagnes et 7 degrés en bord de mer. Le long du littoral, le vent sera fort avec des rafales jusqu'à 70 km/h.

Samedi, le temps sera généralement sec avec des éclaircies le matin et un ciel plus nuageux l'après-midi. Quelques faibles averses hivernales pourront encore se produire en Haute Ardenne en matinée. Les maxima varieront entre 1 degré sur les hauts plateaux de l'est et 7 degrés sur l'ouest.