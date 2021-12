En Syrie, la voiture d'une famille visée par erreur lors d'une frappe américaine: "Qu'avons nous fait pour être visés ainsi?"

La voiture d'une famille syrienne a été visée par erreur lors d'une frappe américaine qui ciblait un dirigeant proche d'Al Qaïda. Le conducteur, qui a filmé la scène, a été blessé. Sa femme et ses enfants aussi. Attention, certaines des ces images peuvent s'avérer choquantes.

Ahmad Qassoum n'imaginait pas une seconde que sa femme, ses enfants et lui-même seraient blessés au retour d'un court séjour chez des proches: leur voiture a été visée par erreur par une frappe américaine ciblant un dirigeant affilié à Al-Qaïda en Syrie.



"Nous sommes tombés sur une moto devant nous et au moment où j'ai tenté de la dépasser (...) c'est une frappe aérienne qui nous touchait", a dit à l'AFP Ahmad, 52 ans, bandage à la main, depuis la maison de la famille de son épouse à Al-Rami, village de la région de Jabal al-Zawiya, au sud d'Idleb.



Après la frappe, la voiture s'est transformée en "barque de sang". Sa femme et ses quatre enfants ont été blessés. Son fils Mahmoud, neuf ans, est toujours en soins intensifs.

Une enquête sur une frappe aérienne du 18 mars 2019



Le Pentagone a confirmé avoir lancé une attaque de drone vendredi contre un "haut responsable" du groupe Houras al-Din (les Gardiens de la religion), la branche syrienne d'Al-Qaïda.



Le 3 novembre, le Pentagone avait annoncé avoir ouvert une enquête sur une frappe aérienne du 18 mars 2019 qui a tué des civils à Baghouz, alors dernier bastion de l'Etat islamique (EI) en Syrie. L'annonce de l'enquête est intervenue deux semaines après une publication du New York Times accusant l'armée américaine d'avoir cherché à dissimuler la présence de victimes non-combattantes.



Depuis le début de ses opérations en Syrie et en Irak contre l'EI à l'été 2014, la coalition internationale a suggéré dans un rapport publié en août qu'"au moins 1.417 civils avaient été accidentellement tués à la suite des raids de la coalition depuis le début" de ses opérations dans les deux pays.



Mais des experts estiment que le nombre est beaucoup plus élevé.

Qu'avons nous fait pour être visés ainsi

"Qu'avons nous fait pour être visés ainsi par un avion américain?", s'interroge l'homme, excédé. Il en fait porter la responsabilité aux Etats-Unis et demande "une compensation... et que ceux qui nous ont fait cela soient jugés".



La famille était sur le chemin du retour à son domicile à Afrine (au nord d'Alep), ville dans laquelle ils se sont réfugiés il y a environs deux ans.



Ne quittant pas son téléphone portable des mains, il répond à des dizaines de messages et d'appels, afin de rassurer des proches et des connaissances, sans mentionner les personnes venant les réconforter chez eux ou à l'hôpital.



Ahmad se rend régulièrement à l'hôpital de la Société médicale syro-américaine à Idleb où Mahmoud suit un traitement. Il interroge les médecins sur l'état de santé de son fils et lui tient le téléphone pour qu'il puisse parler avec sa soeur qui vit en Turquie. A l'intérieur de la salle de soins intensifs, Mahmoud est allongé sur le lit, recouvert d'un drap épais. La moitié de son visage est émaillée de blessures causées par les débris, alors que sa tête et ses pieds sont bandés.



"Je n'ai rien mangé pendant les trois jours où Mahmoud était dans le coma", explique Ahmad avec affection en prenant des nouvelles de son fils: "Mahmoud est plus précieux que mon âme, il est très gâté. Il est tout pour moi".

Une intervention chirurgicale

Le docteur Ahmad Al-Bayoush, supervisant le traitement de Mahmoud, explique que ce dernier avait une "lésion cérébrale" en arrivant à l'hôpital, qui a nécessité "une intervention chirurgicale".



"Sa santé s'est améliorée aujourd'hui et son état est stable", a-t-il clarifié, mais "il est toujours en soins intensifs, sous surveillance".



Les autres membres de la famille avaient des blessures à des degrés divers des plus légères aux plus graves. Dans sa maison familiale, l'épouse d'Ahmad, Fatima Qarqouh, 47 ans, est allongée dans une chambre modeste où elle peine à respirer, à bouger et même à parler. Sur son visage, des caillots de sang et des points de suture. Ses pieds plâtrés sont maintenus par des fils de fer.



Elle ne s'est pas encore remise de l'horreur de la tragédie: "Qu'avons nous-fait pour que l'avion nous bombarde mes enfants et moi(...)", lâche-t-elle avec colère: "Certes, personne n'est mort, mais nous sommes grièvement blessés et nous avons perdu notre voiture".