Météo - Précipitations en début de journée suivies d'éclaircies l'après-midi

(Belga) Si quelques précipitations de pluie en plaine et, à caractère hivernal en Ardenne, sont à prévoir en début de journée, l'après-midi devrait être sec et apporter des éclaircies à partir de l'ouest, selon les prévisions de jeudi de l'Institut météorologique belge (IRM).

Le matin, le ciel sera souvent très nuageux avec parfois quelques périodes de précipitations. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les précipitations prendront un caractère hivernal et une couche de neige fraîche sera temporairement possible au-dessus de 300 m le matin puis la limite pluie-neige remontera graduellement au-dessus de 550 m en journée. L'après-midi, le temps deviendra généralement sec avec toutefois encore quelques faibles averses isolées, et toujours hivernales en Ardenne. Des éclaircies se développeront graduellement sur l'ouest, et ensuite aussi sur le centre du pays. Les maxima se situeront entre 0°C en Hautes-Fagnes et 6 ou 7°C dans l'ouest, sous un vent modéré de sud-ouest. (Belga)