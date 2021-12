Manifestation des agriculteurs, avec leurs tracteurs, dans le centre de Namur

Une nouvelle manifestation a eu lieu ce jeudi devant le siège du gouvernement wallon à Namur. Plus de 200 agriculteurs étaient présents avec leurs tracteurs pour critiquer une réforme en cours de la PAC, la politique agricole commune européenne.

Deux cents agriculteurs ont manifesté jeudi devant le siège du gouvernement wallon à Namur afin de défendre un plan stratégique wallon fort dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC). Une délégation a été reçue par le gouvernement wallon, sans avancées significatives.

La manifestation s'est déroulée à l'initiative de la Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA). La Fédération des jeunes Agriculteurs (FJA) et la Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (Fugea) ont également été mobilisées. Cette deuxième action après celle de vendredi est intervenue alors que le gouvernement wallon doit définir son plan stratégique relatif à la PAC 2023-2027.

Les agriculteurs souhaitent défendre "un modèle d'agriculture familial, durable, agronomiquement applicable et qui dégage un revenu pour leurs familles", a souligné la FWA.

Vendredi, ils avaient pu rencontrer le ministre Willy Borsus (MR), en charge de l'agriculture. Ce dernier avait déclaré "qu'il était impératif de trouver un équilibre entre économie, rémunération du travail, délais pour pouvoir évoluer, accès des jeunes à la profession, accessibilité aux éco-régimes et transition environnementale."

Jeudi, une délégation de la FWA, de la FJA et de la Fugea a été reçue par le Ministre-président Elio Di Rupo (PS), les ministres Philippe Henry (Ecolo, en charge du Climat et de l'Energie), Céline Tellier (Ecolo, en charge de l'Environnement), Willy Borsus et Christie Morreale (PS, vice-présidente du gouvernement wallon, en charge de l'Emploi et de la Santé). Une entrevue qui a permis à chacun d'exposer son point de vue mais sans réelles avancées.

"Le Ministre-président est bien conscient qu'il faut trouver un équilibre entre les enjeux environnementaux et des revenus acceptables pour les agriculteurs", a expliqué Marianne Streel, présidente de la FWA.

"Du côté d'Ecolo, j'ai malheureusement l'impression que l'on veut diminuer l'élevage pour mettre du vert à tout prix, peu importent les conséquences." Toujours pour Marianne Streel, il n'est pas normal que seuls 20% des agriculteurs aient accès à la PAC. "Plus d'équité, ce n'est pas laisser tomber une partie d'entre eux. Les jeunes doivent être en mesure de pouvoir reprendre une exploitation. Les ministres Henry et Tellier doivent revenir les deux pieds dans la terre. Les jeunes de la FWA veulent durcir le ton et nous réfléchissons aux actions à entreprendre la semaine prochaine."