Le Mexique expose des pièces archéologiques jamais vues auparavant (photos)

Des statuette encore jamais dévoilée au public. Le Mexique a décidé de montrer ces trésors archéologiques retrouvés dans des tombes de civilisations précolombiennes.

Une figurine qui semble tenir un micro et chanter. Elle date pourtant de l'an 100 à l'an 1000. Elle fait partie des "visages souriants", des figurines en terre cuite de la région de Veracruz. On y retrouve de nombreuses figurines retrouvées dans des tombes à puits typiques des populations précolombiennes d'Amérique centrale. La plupart des statuettes datent de 300 avant JC à 600 après JC. Mais les plus vieilles datent de 1200 à 400 avant JC.

Ces merveilles sont désormais exposées au Centre Culturel de l'Université de Tlatelololco à Mexico City. "Notre intention réelle était de proposer à l'université de réunir dans un même espace, à des fins de conservation et d'étude, la collection d'art autochtone ancien. Il existait donc déjà un effort institutionnel pour réunir toutes ces collections qui ont été reçues tout au long du XXe siècle par l'université", explique Maria Isabel Alvarez Icaza, la curatrice de l'exposition.