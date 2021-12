Recettes savoureuses et astuces ingénieuses: le chef Julien Lapraille donne des conseils pour les repas de fin d'année

Le mois de décembre rime avec fête de fin d'année et repas en tous genres. L'ancien candidat de Top Chef et cuisinier, Julien Lapraille était présent sur le plateau du RTL Bienvenue ce jeudi afin de donner quelques conseils pour vos plats hivernaux.

Potage butternut-carotte

Le chef commence par nous partager un classique de l'hiver, la soupe butternut-carotte. "Quand les carottes et butternuts sont cuits, vous allez mixer en ajoutant un yaourt nature et de la crème légère. Ça va ajouter beaucoup d’onctuosité."

Pour ajouter une touche spéciale à votre potage, Julien Lapraille a un secret, qu'il accepte de dévoiler. "Ce qui va faire la différence c’est une feuille de menthe."

"Le butternut c’est bien parce que tout le monde va aimer, les enfants aussi parce que c’est sucré", ajoute-t-il.

Tomate farcie

"C’est un plat d’été que j’aime bien faire en hiver", confie le cuisinier. "Je vais prendre une courge, je vais conserver la peau, cuire mon légume au four ou à la vapeur la peau va stabiliser la chair intérieure. Je vais l’enlever et la mélanger avec pleins de choses : du canard (fêtes de fin d’année obligent), des fruits secs, du quinoa. Le petit truc c’est de rajouter des herbes fraiches pour rafraichir ce plat qui est gourmand."

Choux

"J'aime vraiment beaucoup des choux-fleurs", reconnait-il. "Les choux-fleurs et les choux de Bruxelles ont peut les travailler avec un peu de café. Tout ce qui est choux, salsifis, topinambour, etc fonctionnent très bien avec le café."

Eh oui, le café que vous buvez peut-être tous les matins au déjeuner peut aussi être utilisé pour cuisiner votre souper. "On se verse un café, on prend des morceaux de choux-fleurs et on les dispose dans une poêle ou une casserole sans les superposer. On met un fond de café dedans et on ajoute du beurre, du sel et du poivre. Le café, avec son amertume, va enrober le légume et le caraméliser. On peut éventuellement rajouter une touche de miel ou de sirop d’érable selon les goûts".

Choucroute

C'est un must des repas hivernaux, la choucroute. Presque aussi incontournable que la raclette sur les tables en fin d'année, la choucroute ne se choisit pas au hasard. "Il faut prendre un chou presque cru, de préférence chez le producteur, parce que quand on va le cuire, il y aura encore ce côté croquant et vinaigré-salé", conseille Julien Lapraille qui regrette que les choucroutes vendues sont souvent trop molles. "Le truc c’est de mettre toutes les viandes dans la cocote, laisser cuire deux-trois heures avec du thym, du genévrier et des bonnes pommes de terre", dit-il en se léchant les babines.

Purée

"Pour la purée, il faut être généreux et mettre autant de patate que de beurre", attaque d'entrée l'ancien candidat de l'émission Top Chef.

Si la purée de pomme de terre est un grand classique, le chef nous donne une idée de variante toute aussi savoureuse. "Pour changer des patates, on peut prendre des patates douces. On peut aussi la faire en purée en y ajoutant du beurre mais surtout des marrons. La patate douce a un côté assez sucré, le marron est assez neutre et va relever le goût de la patate douce."

"Autrement, mettre des patates douces au four, assaisonner et juste avant la fin de la cuisson, rajouter un peu de fromage pour faire gratiner. C’est dé-li-cieux", conclut-il.

Bon appétit.