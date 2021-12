Opération téléphones cryptés en Belgique: les grands criminels retranchés aux Émirats arabes unis pourront être extradés

Deux accords bilatéraux entre la Belgique et les Émirats arabes unis ont été signés jeudi à Abu Dhabi, indiquent dans un communiqué le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw. Ils portent sur la réglementation de l'extradition de personnes criminelles et sur l'entraide judiciaire en matière pénale.

"Nous constatons de plus en plus souvent que de grands criminels à la tête de la criminalité organisée dans notre pays tentent d'éviter les poursuites en s'installant dans des pays qui n'ont pas d'accord d'extradition avec la Belgique", pointent MM. Van Quickenborne et Van Leeuw dans leur communiqué conjoint.

Notamment dans le cadre de l'enquête sur Sky-ECC, ce réseau de télécommunication crypté utilisé par de nombreux narcotrafiquants, "certaines des figures clés se cachent aux Émirats arabes unis, car il n'existait jusqu'à présent aucun accord d'extradition avec notre pays".

Après un an de négociation, un accord a donc été signé entre les deux pays, afin de réglementer l'extradition de criminels et de permettre une entraide judiciaire en matière pénale, poursuit le communiqué. Il doit encore être approuvé par le parlement. "Notre message est clair : la justice fera tout pour poursuivre les inculpés devant un tribunal belge et traquer leurs avoirs criminels, où qu'ils se cachent dans le monde", commente le vice-Premier ministre Vincent Van Quickenborne dans le communiqué.

