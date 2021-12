Trois enfants, trois écoles, trois horaires: pour cette mère de famille, l'école "hybride" est un sacré challenge

Pour les élèves de secondaire, c'est donc le retour à l'enseignement "hybride". Autrement dit : la moitié du temps à l'école, l'autre à la maison. Une mesure sanitaire décidée par le dernier Comité de concertation, qui a un goût de "déjà vu" pour beaucoup de familles ; et qui reste, souvent, un peu "compliquée" à mettre en place.

La preuve avec la famille recomposée de Bérangère, à Saint-Symphorien (Mons). Elle est en télétravail depuis un mois, et il y a trois enfants qui suivent une partie des cours à distance. Lundi dernier, elle a reçu une cinquantaine de notifications sur son smartphone, concernant l'organisation de l'école. "Je pense que c'est nécessaire, mais ça fait beaucoup de choses à penser, à gérer".

Même si la maison est spacieuse et les enfants autonomes, il y a des problèmes techniques qui compliquent souvent les choses. "Quand on est plusieurs en visioconférence, parfois il y en a un qui ne peut pas se connecter".

Mais surtout, il y a trois enfants, trois écoles, trois horaires. "C'est une gymnastique, on s'organise avec des agendas partagés, notamment, et beaucoup de coups de téléphone… car honnêtement, c'est au jour le jour".

Et pour les enfants, ça n'est pas plus simple. "Il faut savoir s'organiser, si on a des questions c'est plus compliqué, même si on a la plateforme de l'école pour contacter les professeurs", nous explique Apolline. "On ne mange pas en même temps, on ne se couche pas en même temps, il n'y a plus vraiment de vie de famille", conclut-elle.