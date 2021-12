Coronavirus - La suspension des vols commerciaux vers le Maroc prolongée jusqu'au 31 décembre

(Belga) Le Maroc a décidé jeudi de prolonger la suspension des vols passagers à destination et en provenance du pays jusqu'au moins le 31 décembre, selon une note de la direction de l'aviation civile marocaine.

Les frontières aériennes du royaume sont fermées depuis le 29 novembre en raison de la propagation rapide du variant Omicron du Covid-19 et de la recrudescence de la pandémie en Europe. "Tous les vols vers et depuis le Maroc sont suspendus du 9 décembre jusqu'au 31 décembre minimum", a annoncé la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), précisant que les vols exceptionnels de rapatriement étaient toujours soumis à des autorisations des autorités marocaines. La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a également indiqué que ses vols "de et vers le Maroc seront annulés dans les deux sens à partir du 09 décembre 2021, et ce jusqu'au 31 décembre 2021 à 23H59 (22H59 GMT)", selon un tweet publié jeudi soir sur sa page officielle. L'agence de presse marocaine MAP a elle confirmé la prolongation de la suspension des vols commerciaux "à une date ultérieure", citant une source proche des milieux du transport aérien. Par ailleurs, le gouvernement "étudie" le rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger depuis la fermeture des frontières aériennes, a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, lors d'un point presse, sans donner plus de détails. Un total de 951.092 contaminations et 14.794 décès ont été enregistrés dans le pays depuis le premier cas signalé en mars 2020, selon le dernier bilan officiel publié jeudi.