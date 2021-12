Prix de l'énergie - La Chambre valide l'extension du tarif social de l'énergie

(Belga) La Chambre a validé jeudi en séance plénière un projet de loi portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021.

Porté par la ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten, le texte contient trois volets : le renforcement du fonds social gaz et Électricité, un financement complémentaire pour CPAS afin d'assurer une mission de guidance et l'ouverture d'un droit à un forfait unique de 80 euros pour les ménages les plus précaires. Le tarif social élargi via le Fonds social a été prolongé par le gouvernement fédéral jusqu'au 31 mars 2022. Environ un million de ménages peuvent y recourir afin d'alléger l'augmentation de leur facture d'énergie. Le droit à un forfait unique de 80 euros pour la fourniture d'électricité sera accordé aux clients résidentiels protégés qui étaient éligibles pour l'application du tarif social pour la fourniture d'électricité le 30 septembre 2021. Via un amendement, la Chambre a en outre intégré en urgence des mesures visant à aider les clients du fournisseur flamand d'énergie Vlaamse Energieleverancier. Le tribunal de l'entreprise de Bruxelles a prononcé mardi midi sa faillite. L'amendement prévoit entre autres que l'État belge ne verse pas les montants destinés à la réduction de 80 euros directement à un fournisseur en difficulté. (Belga)