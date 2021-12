Foyer de contamination dans une caserne à Spa après un repas réunissant 370 soldats: "Les mesures du Codeco sont valables pour tout le monde", rappelle la ministre de la Défense

Un cluster (autrement dit, un foyer de contamination) a été identifié dans une caserne militaire à Spa après un repas réunissant 370 soldats le 19 novembre dernier. Un repas obligatoire pour les membres du personnel qui a donc lieu sans Covid Safe Ticket et sans respect des consignes sanitaires, selon Sudpresse. "On nous a fait payer 4 euros. Au départ il y avait des mesures comme des tables séparées et le port du masque, excepté pendant le repas. Mais vous savez, dès que les gens boivent un petit peu, ils oublient tout. Certains montaient sur les tables, d'autres dansaient comme dans une discothèque. À la fin plus personne ne portait le masque", a confié un militaire à nos confrères.

"Il y a un petit souci de communication de la part de l'état-major qui aurait dû communiquer beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus claire et peut-être aussi de la part de l'autorité locale qui aurait dû être plus vigilant par rapport à la décision qui avait été prise le dix-sept par le Codeco", raconte un responsable de l'ACMP-CGPM, le syndicat militaire.

Réaction de la ministre

Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, réagit par communiqué : "Les mesures du comité de concertation sont valables pour tout le monde et d'application au sein de la Défense. Ce 29 octobre, le chef de la Défense a communiqué à tout le personnel ses directives sur la tenue des repas de corps".

L'interdiction du repas date du 22 novembre mais une note interne évoque son annulation le jour de l'événement. Dans tous les cas, le Covid safe ticket n'était pas nécessaire.

"Que ce que ce soit clair au niveau de la défense de la défense qui est un employeur, c'est une entreprise. Elle ne peut pas mettre en place un contrôle de son personnel. Oui, il y a certainement eu des déplacements, il y a certainement eu peut-être à un moment donné quelques rapprochements mais l' autorité de veiller aussi à faire respecter ces mesures", explique un porte-parole de l'ACMP-CGPM.

Une enquête lancée

Sur une compagnie de 80 personnes plus de 10 sont contaminées à la caserne de Spa. Une enquête est en cours pour établir d'éventuelles responsabilités lors de ce repas rendu obligatoire par les officiers supérieurs.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a annoncé vendredi avoir demandé au "patron" de l'armée, l'amiral Michel Hofman, d'ouvrir une enquête. Elle n'a pas exclu de prendre des sanctions si nécessaire. "J'ai pris connaissance de cet incident à Spa par voie de presse. La tenue des repas de corps, tradition militaire s'il en est, a été cadrée par des directives rappelées expressément par le chef de la Défense et actualisées suite à l'évolution de la situation épidémiologique ainsi qu'aux décisions prises par le Comité de concertation", a indiqué Mme Dedonder (PS) dans un communiqué. "Il apparaît que les règles n'ont pas été respectées et j'ai demandé au chef de la Défense de diligenter une enquête. En fonction des résultats, je prendrai les mesures qui s'imposent. Les règles émises par le Comité de concertation sont d'application pour tout le monde et ce, y compris, au sein de la Défense", a ajouté le ministre.