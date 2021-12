6 vaches détenues dans de mauvaises conditions ont été saisies dans une exploitation à Verviers

6 vaches limousines ont été saisies, ce jeudi 9 décembre, dans une exploitation agricole située à Verviers. Il apparaît que celles-ci étaient détenues dans des conditions ne respectant par le Code wallon du Bien-être des animaux, a indiqué la zone de police Vesdre qui a procédé à la saisie avec l’aide de trois refuges.

La zone de police Vesdre rappelle que le Code de wallon du Bien-être des animaux a été promulgué en 2019 et spécifie que les animaux sont "des êtres conscients et sensibles". Il érige une série d’infractions pénalement répréhensibles dans ce domaine.

"La Ville de Verviers a également travaillé de concert avec la Zone de Police pour l'aspect environnement", assure la zone de police Vesdre. Et de conclure : "Pour les propriétaires d'animaux, de compagnie ou agricoles, nous rappelons qu'il est important de bien préparer l'hiver et de veiller à ce que chacun puisse avoir les soins et les besoins (nutritifs, notamment) nécessaires afin de traverser en toute quiétude cette période de l'année."