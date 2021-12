Un concours de beauté pour chameaux vire au scandale: 43 animaux BOTOXÉS disqualifiés

Un concours de beauté pour chameaux en Arabie saoudite a été touché cette semaine par un scandale avec la disqualification de dizaines de camélidés ayant notamment subi des injections de botox.

Avec des prix allant jusqu'à 66 millions de dollars (58,5 millions d'euros), le festival du roi Abdelaziz, rendez-vous annuel ancré dans la tradition bédouine, accueille des éleveurs venant de tout le Golfe.

La forme et la taille des lèvres, du cou et de la bosse sont les principaux critères de beauté pour départager les chameaux lors de ce concours qui se tient jusqu'à la mi-janvier dans un désert au nord-est de Ryad. "Quarante-trois chameaux ont été disqualifiés pour tricherie", a rapporté jeudi l'agence de presse saoudienne SPA.



La tricherie a été détectée à la suite de l'examen physique et médical des chameaux, notamment lors de leur passage aux rayons X, a-t-elle ajouté.

14 chameaux disqualifiés en 2018



Ce n'est pas la première fois que les organisateurs du concours disqualifient des chameaux injectés au botox ou ayant subi de la chirurgie esthétique, mais cette édition compte le plus grand nombre de disqualifications enregistrées depuis le lancement du concours il y a six ans.



En 2018, 14 chameaux avaient été disqualifiés. "Les autorités tiennent à ce que les chameaux soient présentés sous leur forme naturelle", a dit à l'AFP un responsable du festival sous le couvert de l'anonymat.



Selon lui, les opérations cosmétiques subies par les animaux sont considérées comme de la maltraitance. "Les contrevenants font face à de lourdes sanctions et n'auront pas le droit de participer à de futurs concours", a-t-il ajouté.



Une course de chameaux est par ailleurs prévue dans le cadre de ce festival qui dure 40 jours.