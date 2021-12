 Test Portabl Slide (Slidenjoy): que vaut cet accessoire conçu à Charleroi qui peut tripler le nombre d'écrans d'un ordinateur portable ?

A 499€, le Slide est un accessoire unique en son genre, fruit de l'imagination et de la persévérance d'une petite entreprise basée à Gerpinnes, dans la région de Charleroi. L'aventure débutée en 2015 a été longue et compliquée, mais le produit est là, et j'ai pu l'essayer durant quelques jours.

Après 5 années très (très) mouvementées et chahutées, les Carolos de Portabl, une entreprise connue auparavant sous le nom de Slidenjoy, peuvent enfin livrer une première fournée d'appareils à leurs clients. J'ai déjà évoqué leur histoire lors de précédentes interviews, et elle est résumée dans ce papier qu'ils ont publié récemment (voici le lien). En deux mots: entre une bonne idée de trois personnes à Gerpinnes et la fabrication (via une entreprise tierce en Chine, forcément) d'un accessoire pour ordinateur portable doté de deux écrans rétractables, il y a une multitude d'étapes. Et celles-ci ont été en partie mal gérées et anticipées, tandis que des partenaires locaux ont mis de solides bâtons dans les roues de Portabl peu avant la finalisation du produit. Ajoutez à cela une communication pas toujours très claire envers ceux qui avaient payé et précommandé, et on approchait le fiasco.

Mais il a été évité et désormais, le Slide (nouveau nom) est une réalité. Laurent et Charlee sont venus me le présenter, et ils m'ont laissé un exemplaire pendant une semaine pour que je puisse faire quelques tests. Voici ce que j'ai constaté.

Ça marche !

C'est la base, me direz-vous: quand on connecte cet accessoire rassemblant deux écrans, un châssis, un pied et l'électronique qui va avec, l'affichage de votre ordinateur portable s'étend automatiquement (d'abord il se duplique, il faut aller dans les paramètres d'affichage pour qu'il s'étende).

J'ai essayé avec l'ordinateur Dell de mon travail (sans droit d'administrateur), et avec un Chromebook HP, deux appareils âgés d'environ 1 an. Il a fallu quelques secondes, des petits bruits d'électronique qui boote ou reboote, mais le passage de l'un à l'autre s'est fait sans encombre. Et sans l'installation du moindre driver :





C'est du vrai plug & play, et c'est déjà, en soi, une petite prouesse. Pourquoi ? Car tout passe par un câble USB Type-C vers USB Type-C: le signal de deux affichages et l'alimentation en électricité. Chapeau. Je ne m'attendais pas à un tel résultat, d'autant que dans la boîte, il y a diverses procédures pour connecter le Slide à un PC, un Mac, une tablette, etc… Et souvent, il est question d'installations de drivers particuliers. Mais je n'en ai donc pas eu besoin.

Les gars de Portabl m'ont dit que certains ordinateurs, certains ports USB (type 1, 2, 3 ou C) peuvent ne pas envoyer suffisamment d'énergie vers le Slide: il y a donc un chargeur (type téléphone) et un câble pour une alimentation externe de l'accessoire, via son 2e port USB Type-C (celui sur la gauche).

C'est plus encombrant que dans mes rêves

Dans ma tête, et lorsque je voyais les rendus, les images des prototypes, je m'imaginais quelque chose de fin et de léger qu'on fixe délicatement à l'arrière de l'écran d'un ordinateur portable. La réalité est différente. Comment utilise-t-on le Slide ? Il s'agit d'un accessoire qui est aussi grand et lourd (environ 2 kg) que mon ordinateur portable. On l'installe donc avant d'ouvrir son PC.

Il faut tenir le Slide à l'horizontal, coulisser le pied à l'arrière et ensuite faire sortir (en le tirant fermement) l'écran de droite, puis celui de gauche. Ecrans qu'on peut faire pivoter légèrement vers soi pour travailler confortablement sur 3 écrans, ou qu'on peut rabattre à l'arrière pour partager son écran avec deux autres personnes:





Bien entendu, il convient ensuite d'insérer le bon câble pour relier l'ordinateur et l'accessoire. Quelques secondes de démarrage et l'image apparaît.

Forcément, un tel accessoire a besoin de place et de pièces solides. D'où l'encombrement assez important. Il est possible de le fixer à l'aide de 4 "pads" à coller sur l'ordinateur, mais peu de gens optent pour cette solution, m'ont dit les fondateurs carolos. Et je les comprends, car il serait quasiment impossible de glisser le PC et son accessoire dans une mallette standard. Autant les ranger chacun dans un compartiment…





Assez solide sur le long terme ?

Le Slide est un accessoire original, et unique en son genre à bien des égards (c'est clairement la meilleure solution pour ceux qui veulent tripler leur surface de travail ou la partager avec des collègues autour d'une table, car les écrans sont aimantés sur leur tranche extérieure et peuvent se 'clipser' une fois placés en triangle). J'ai une crainte, cependant: la tenue du Slide après quelques années d'utilisation.

Je m'explique: pour faire sortir les écrans du Slide, il faut tirer assez fort en pinçant la petite extrémité qui dépasse du châssis ; et les faire sortir au maximum pour ne pas plier les charnières. Il est même nécessaire, pour y parvenir, de faire aller l'écran de bas en haut, à la fin, tout en tirant, pour l'extraire correctement. Pour les remettre en place, il faut veiller à aligner les écrans par rapport à leur glissière, afin de les rentrer sans abîmer les charnières.

Une fois qu'on a le coup de main, c'est plus facile, on y va plus franchement. Et c'est précisément là que ça devient dangereux: on pourrait se précipiter si on est pressé (quand on bosse, ça arrive), et abimer le Slide. Un accessoire dont la finition me semble un peu hasardeuse. J'ai déjà tenu des centaines d'appareils électroniques entre les mains (grands, moyens ou petits), et l'assemblage du Slide ne me semble pas millimétrique (d'où mes craintes sur le long terme). A certains égards, le Slide me fait penser à un prototype: l'idée est excellente mais la conception et la fabrication mériteraient une version 2.0.







Pour l'heure, l'équipe de Portabl, qui continue de grandir, se bat contre les difficultés d'approvisionnement des composants de son Slide. Des pièces dont les prix ont fortement augmenté en quelques années, tout comme les coûts de transport en provenance de l'usine chinoise qui les fabrique. Ce qui a obligé l'équipe à augmenter le prix du Slide, qui coûte 499€ dans sa version basique (noire).

Avec cette somme, on peut acheter deux moniteurs traditionnels et un hub USB/HDMI pour les connecter facilement à un ordinateur portable. Le Slide a donc un grand intérêt pour ceux qui veulent transporter très facilement deux écrans supplémentaires, ceux qui doivent vider le bureau après avoir travaillé ou ceux qui veulent faire des présentations autour d'une table.