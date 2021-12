10 ans après avoir gagné The Voice, Roberto Bellarosa revient avec un nouveau single: "j'ai dévoilé une grande partie de mon jardin secret dans cette chanson"

Le chanteur Roberto Bellarosa revient sur le devant de la scène belge. Il était le grand gagnant de la toute première édition de The Voice Belgique il y a 10 ans. Candidat pour l'eurovision en 2013, le chanteur a depuis lors beaucoup changé. Il répond aux questions de notre journaliste Alix Battard dans le RTL INFO Avec vous.



Depuis vos débuts, il y a 10 ans, vous avez changé à tout point de vue.



Oui, en 17 ans, on change. À 17 ans, c'était mon premier album, ma participation à l'eurovision. Et c'est vrai qu'il y a eu une évolution au niveau de la coiffure (rire). J'ai changé de coupe après l'eurovision, c'était un petit pari qu'on s'était fait avec notre équipe. Si j'allais en finale, je me séparais de cette mèche.



Vous gardez un bon souvenir de cette époque lointaine ?



Je garde de super beaux souvenirs de cette partie-là. Mon premier album avec Quentin Mosimann l'eurovision et puis mon second avec Pascal Obispo...c'était juste incroyable à 17 ans de vivre ce genre d'expérience. C'est vraiment de beaux souvenirs que je garde.



Un nouveau look aussi pour couper avec le passé où ça n'a rien à voir ?



Aujourd'hui, j'ai 27 ans, les bonnes et moins bonnes choses que j'ai pu vivre font partie de la personne que je suis. Pour moi, c'était un tournant, une nouvelle aventure. J'en suis très reconnaissant et très fière.





Aujourd'hui, vous revenez avec un nouveau single. Est-ce que votre musique a changé au bout de ces années ?



Bien sûr, ma musique a évolué, comme j'ai pu évolué toutes ces années. Les bonnes expériences comme les moins bonnes font toujours grandir, c'est toujours bon à prendre. On évolue tous, ma musique évolue, mes influences changent aussi, et donc c'est toute cette expérience que j'apporte aujourd'hui sur ce nouveau projet qui est beaucoup plus réfléchi.





Ce nouveau single s'appelle " le remède" et parle d'un épisode de votre vie personnelle. Lequel ?



C'est une histoire qui m'a beaucoup touché vis-à-vis de mes proches. C'est jamais facile de pouvoir exprimer ce sentiment. Et pour moi la meilleure façon d'exprimer ce sentiment, c'est par l'écriture et la composition d'une chanson. C'est vrai que dans ma chanson, je dis que je n'ai pas trouvé le remède. Mais en réalité mon remède à moi, c'était de pouvoir exprimer ce que je ressentais au travers de cette chanson. Et grâce à cela, j'ai pu donner une place à cette histoire dans ma vie.



Peut-on connaître le fond de cette histoire ?



C'est très délicat. Je suis quelqu'un qui est assez réservé au niveau de ses sentiments. Je pense que j'ai dévoilé une grande partie de mon jardin secret dans cette chanson. Ce qu'il faut aussi retenir de ce single, c'est l'importance d'exprimer ce que l'on ressent en soi. Il ne faut jamais retenir ce que l'on ressent que ce soit en bien ou en mal, il faut toujours l'exprimer.



Vous votre remède ça a véritablement été la musique ?



Ça a toujours été la musique. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal a exprimer ce qu'il ressent. Je le fais au travers de ma musique et de ma chanson. Pour d'autres personnes, c'est l'écriture, la cuisine...



Durant ces 10 ans qui sont passé depuis The Voice, vous n'avez fait que de la musique ?



Non, je n'ai pas fait que de la musique. Je travaille à l'heure actuelle, j'ai un boulot (rire). Je travaille comme vendeur d'électroménager. Je suis très heureux, j'ai es collègues fantastiques qui m'ont poussé à revenir sur le devant de la scène, et qui m'ont redonner l'envie de faire de la musique. J'avais besoin aussi de faire ce retour, parce que c'est important en tant qu'artiste de rester bien les pieds sur terre. Mon boulot me permet de garder les pieds sur terre.



Est-ce stressant pour vous d'assumer un retour sur le devant de la scène ?



Oui bien sûr. Ce qui est marrant, c'est qu'à 17 ans, j'avais toute l'insouciance, je fonçais la tête baissée, l'inconscience de l'enjeu et de l'engouement médiatique...Par contre aujourd'hui, je prends conscience de la chance que j'ai. La chance d'être ici avec vous et de pouvoir parler de mon projet, mais je suis conscient de tout l'enjeu qu'il y a derrière.



Ce single, est-il annonciateur d'un nouvel album ?



Il est annonciateur d'un nouvel album pour l'année prochaine. Je suis auteur, compositeur et arrangeur sur le premier single. Je travaille aussi avec d'autres artistes que j'ai pu rencontrer et que j'aime beaucoup.



