Face à un petit coup de blues, comment la méditation peut nous aider? "C'est une forme d'apaisement", confie ce spécialiste

Pour rebooster notre moral, certains ont recourt à la méditation. Mais comment s'y mettre ? Elios Kotsou, docteur en psychologie, était l'invité dans le RTL info Bienvenue. Il a donné quelques conseils et pistes de réflexion.

Comment la méditation peut nous aider ? Dans quels cas de figure ?

Ca peut nous aider pour le bien-être et la santé mentale en général. On sait que notre cerveau a des particularités. L'une d'entre elles est qu'il est très sensible à l'incertitude et au négatif. Au fond, il est avec le négatif comme du velcro: il s'y accroche. Il est positif comme du téflon: il le laisse passer. Le problème dans un monde comme aujourd'hui tellement plein d'incertitudes et plein de nouvelles négatives, la santé mentale s'en trouve très vite affectée. Ce qu'il va se passer, c'est un emballement du système qui fait qu'on ne voit plus que ce qui va mal. Méditer au fond, c'est un entraînement de notre esprit.

Mais qu'est-ce que ça vous apporte de méditer ? Qu'est-ce que vous ressentez comme différence ?

Ca m'apporte déjà une forme d'apaisement, c'est-à-dire que dans les moments où tout à coup il y a tout le système qui va s'emballer, je vais pouvoir m'apaiser. Je vais m'emballer moins vite dans des émotions compliqués. Donc c'est une forme d'équilibre émotionnelle que je peux retrouver. Evidemment, je reste un être humain normal et des conflits normaux avec des moments difficiles y compris avec les gens que j'aime. Mais tout à coup, je commence à mieux comprendre comment je fonctionne et avant j'avais juste l'accélérateur. La méditation, c'est trouver la pédale de frein et donc permettre à tout le système de retrouver beaucoup plus rapidement son équilibre.

Idéalement il faut méditer combien de temps et combien de fois par semaine pour arriver à ce résultat ?

Les recherches nous disent que l'idéal, c'est cinq fois par semaine et entre dix et vingt minutes par jour. C'est bien de le faire régulièrement. Sinon, c'est comme si vous alliez dans votre jardin potager en disant: un jour, je vais tout retourner, je vais tout faire et vous n'y allez plus pendant six mois, ça ne fonctionne pas. Il vaut mieux entretenir le jardin intérieur tous les jours un tout petit peu. Avec le temps, la terre sera meilleure et finira par fleurir quelque chose.

Est-ce mieux de méditer le matin ou le soir ?

L'avantage du matin, c'est de contaminer toute la journée avec une attitude différente, plus ouverte, plus apaisée. Ce qu'il y a de bien le soir, c'est que ça va influencer la qualité du sommeil. Dans les moments difficiles, on dort souvent moins bien. L'anxiété et le sommeil, ce sont deux choses qui vont ensemble.

Est-ce qu'il y a un endroit de prédilection pour s'installer et méditer ?

Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on peut méditer n'importe où. L'idée est de revenir au présent, comprendre ce qu'il se passe en nous. Par exemple, prendre conscience du rythme de la respiration. On peut être ici, méditer debout dans un studio de télévision, on peut le faire dans la rue. Si on met des conditions comme: "Je dois avoir un endroit calme avec un coussin et ainsi de suite, on ne commence jamais à méditer.

Mais qu'est-ce qu'on fait pendant une méditation ?

On ne fait pas grand-chose à part observer ce qui se passe en nous. Si on le faisait maintenant, on porterait attention à respiration et automatiquement, nos pensées vont partir ailleurs. On va ramener l'attention très simplement à la respiration un peu comme on ramènerait un enfant qui est en train de se perdre dans un chemin difficile tout près de nous. Le fait de ramener l'attention encore et encore, c'est une forme d'entraînement de l'attention Dans les moments difficiles, plutôt que de partir dans les ruminations, dans les difficultés, notre attention saura quoi en faire.

La première méditation peut-elle être difficile, pas très agréable ?

C'est souvent ennuyeux, désagréable difficile. Le but, ce n'est pas d'aller bien tout de suite. Le but, c'est qu'à force de pratique, nous puissions, en connaissant mieux notre esprit, en l'ayant entraîné, aller mieux. Si le médecin vous dit d'aller faire du sport, si au premier jogging, vous revenez en disant que ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Il faut aller courir un certain nombre de fois pour que la santé change et que courir devienne même un plaisir.

Recommandez-vous d'être accompagné pour débuter ? Avec des applications ?

Les applications nous aident parce qu'il y a une pédagogie toute simple, des séances très courtes de 10-15 minutes qui nous prennent par la main et nous permettent de faire différents exercices. Elles le font de manière assez diverses, ce qui fait qu'on ne va pas s'ennuyer. Mais évidemment l'application, ce n'est qu'une aide. C'est à nous de méditer. Personne ne peut faire le chemin à notre place.

Pour plus d'informations, vous pouvez consultez les liens ci-dessous:

www.ilioskotsou.com?

http://www.emergences.org

« Éloge de la lucidité : se libérer des illusionsqui empêchent d’être heureux » (maintenant en poche)

https://www.youtube.com/watch?v=yX7xQfUtwqA