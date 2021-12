La vaccination ouverte à tous les enfants de 5 à 11 ans aux Pays-Bas

(Belga) Les parents pourront bientôt faire vacciner contre le coronavirus leurs enfants de 5 à 11 ans aux Pays-Bas, a fait savoir le ministre néerlandais sortant de la Santé publique, Hugo de Jonge. Les jeunes seront invités à une première piqûre dès la seconde moitié de janvier.

Le ministre a ainsi suivi l'avis favorable du Conseil de la santé, tombé plus tôt dans la journée vendredi. L'institution a cependant insisté sur le fait de ne pas accompagner cette recommandation d'une pression quelconque à l'égard des enfants, et que le refus de faire vacciner un enfant ne devait pas constituer un motif d'exclusion scolaire. Les enfants de 5 à 11 ans présentant un risque médical élevé peuvent déjà recevoir le vaccin depuis cette semaine. Il s'agit du produit de BioNTech/Pfizer, avec un dosage plus léger que le vaccin administré aux adolescents ou adultes. (Belga)