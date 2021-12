Test Bose Sleepbuds II: des oreillettes pour dormir, à quoi ça peut bien servir ?

A 249€, ce dispositif assez unique en son genre permet de vous isoler des petits bruits ambiants, et même, si vous le souhaitez, d'écouter une cinquantaine de sons propices à l'endormissement. Alors, est-ce pour vous ?

En 2018, Bose, le célèbre fabricant américain d'appareils audio et hi-fi, avait surpris tout le monde en lançant les Sleepbuds. Une paire d'intraauriculaire qui n'était pas destinée à écouter de la musique en provenance d'un smartphone, mais… à vous aider à dormir. Retirée prématurément du marché à cause de quelques soucis de conception, je n'avais pas pu l'essayer. La deuxième version a corrigé le tir, et j'ai dormi avec des petites oreillettes. Voici ce que j'en pense.

Pour ceux qui ont le sommeil léger (ou problématique)

Comme avec ces montres 'santé' surveillant plusieurs données physiologiques (cœur, stress, sommeil), je préfère d'emblée préciser que je ne suis pas le public-cible. Je n'ai aucun problème pour m'endormir ; et mes enfants ayant grandi, je n'ai plus de réveils intempestifs au milieu de la nuit. Bref, je dors 9 fois sur 10 comme un bébé.

Dès lors, l'idée de mettre des oreillettes, aussi légères et confortables soient elles, ne m'a jamais semblé être pertinente avant de m'endormir. Donc, pour me prêter au jeu et avoir un avis plus neutre, j'ai attendu une rare insomnie pour les utiliser. Et mon constat est plutôt positif.

Atténue les bruits ambiants de manière passive

Les Sleepbuds doivent être considérés comme des bouchons d'oreilles confortables, revêtus d'une couche 'antifriction' qui leur permet de ne pas faire de bruit en cas de frottement sur un oreiller ou une couette.

Ce que je peux vous dire de mon expérience, c'est que la fonction 'bouchon' fonctionne bien. On ne sent pas beaucoup leur présence dans le conduit auditif, grâce à un choix de matériau étudié pour maximiser la discrétion. Seul bémol: on entend davantage ses propres bruits (respiration, cœur, ventre, etc…).

Mais les légers bruits de respiration de ma compagne, ainsi que les bruits de la vanne thermostatique connectée du radiateur de ma chambre, étaient pratiquement inaudibles. Ce sera d'autant plus utile, je l'imagine, pour ceux qui dorment dans des immeubles d'appartements bruyants, avec des voisins qui font les cent pas ou qui déménage en pleine nuit.

Il n'y a pas de réduction active du bruit (ANC) qui demanderait une électronique et des batteries trop imposantes pour garder un format aussi compact. Donc dans un avion, par exemple, où on est rarement couché sur un oreiller, mieux vaut opter pour un casque ou des écouteurs avec ANC.

"Les Bose Sleepbuds II tirent parti des avancées réalisées par notre technologie propriétaire de masquage sonore, car le masquage du bruit, et non son annulation, est une meilleure solution pour le sommeil", avait d'ailleurs déclaré Steve Romine, directeur de la division Santé chez Bose, lors de la sortie des Sleepbuds.

Sachez également que ces petites oreillettes sont résistantes à la transpiration et la poussière, et ont une autonomie d'environ une nuit (10 heures). Elles sont fournies avec un boitier en aluminium anodisé, stabilisant chaque écouteur lorsqu’ils y sont stockés et chargent, offrant ainsi jusqu’à 30 heures supplémentaires d’autonomie.





Ecouter des bruits pour dormir ?

L'autre possibilité des Sleepbuds II, qui les distingue véritablement de simples bouchons d'oreille, c'est forcément leur capacité à diffuser des sons propices à l'endormissement. Vous aurez le choix entre une cinquantaine de sons différents, souvent liés à la nature. Cascade, jungle, forêt, musique légère, pluie, etc… Il y en a pour tous les goûts.

Mais on touche ici une notion très subjective. D'un cerveau à l'autre, certains bruits seront plus appréciés que d'autres, favoriseront le sommeil ou pas. Et certains cerveaux comme le mien ne supportent pas le moindre bruit pour dormir. C'est comme pour lire, j'ai besoin d'un silence quasi-total. Je ne serai donc pas un bon juge à ce niveau, mais une chose est sûre: en cas d'environnement bruyant (gros ronfleur, voisins très bruyant), il est certainement préférable de se concentrer sur des bruits de rivière que sur ces perturbations sonores insupportables et incompatibles avec un sommeil réparateur.

Autre option, plus universelle et pratique: la possibilité de régler une alarme sans déranger personne.





Conclusion

Les Sleepbuds II de Bose méritent un essai pour tous ceux qui ont le sommeil très léger, ou qui doivent composer avec un environnement plus ou moins bruyant. Sa fonction principale (bouchon d'oreille discret et confortable) et sa capacité à diffuser des bruits relaxants peuvent certainement s'avérer utile.

Je suis mal placé pour juger, car je n'ai pas le sommeil facilement perturbé. Je les ai prêtées à Sebastien, avec qui j'anime des podcasts et streams technologiques, et il m'en a dit le plus grand bien: les bruits de ses voisins l'ennuient moins dans son immeuble d'appartements…

Bref, il faut essayer. Hélas, cet essai a un coût: même en baissant de prix actuellement, les Sleepbuds II ne se trouvent pas en-dessous de 249€, ce qui reste une coquette somme pour un appareil dont on ignore les résultats (chacun a son sommeil, son oreille, sa capacité à dormir avec des mini écouteurs).