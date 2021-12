Afrique du Sud: 8 suspects de braconnage arrêtés par les autorités de parcs nationaux

(Belga) Des responsables de pacs nationaux sud-africains (SANParks) ont arrêté huit personnes suspectées de braconnage en octobre et novembre. Les suspects ont pu être interpellés avec l'aide de la police dans les environs du parc national Kruger, l'une des plus grandes réserves de l'Afrique, ont indiqué vendredi les autorités locales.

Des fusils de gros calibre et d'autres munitions ont été saisis sur quatre des huit suspects. Du poison, des couteaux, une peau d'éléphant et des restes de babouin ont aussi été découverts. Le dernier acte de braconnage remonte à jeudi lorsque quatre rhinocéros ont été retrouvés morts dans une réserve naturelle privée située non loin du Cap (sud). Leurs cornes avaient été sciées, a indiqué le propriétaire de la réserve Inverdoorn Game. Un des rhinocéros blanc était une femelle en gestation. Des centaines de rhinocéros sont tués chaque année en Afrique, principalement pour leurs cornes, de grande valeur et très recherchées dans la médecine traditionnelle au Vietnam et en Chine. Le commerce de ces cornes est pourtant interdit. Quelque 20.000 rhinocéros blancs et 5.000 noirs vivent encore sur le continent africain. (Belga)