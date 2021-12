Un train percute une voiture à Cheratte

Un train de la SNCB a percuté une voiture qui se trouvait sur les voies de chemin de fer à Cheratte (Visé) ce vendredi vers 17h40. Un témoin nous a envoyé une vidéo des faits via notre bouton orange Alertez-nous. "Une dame a bloqué sa voiture. On a voulu essayer de l'aider, mais on n'a pas eu le temps. La dame était sortie de la voiture quand le train est arrivé. C'était impressionnant", nous a-t-il confié.

Contactée par nos soins, une porte-parole de la SNCB confirme la collision. "Le train faisait la liaison entre Liège et Visé. Le conducteur a constaté la présence d'une voiture sur les voies. Il a freiné mais il a percuté le véhicule. 37 voyageurs se trouvaient dans le train. Personne n'a été blessé dans le train", nous a précisé Marianne Hiernaux.

L'évacuation des passagers était prévue vers 20H. D'après la porte-parole de la SNCB, la circulation des trains a été interrompue entre Bressoux et Visé. La circulation devrait être rétablie vers 20H. Des navettes de train entre Visé et Maastricht ainsi qu'entre Bressoux et Hasselt ont été mises en place.