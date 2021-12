La Dendre et la Senne sont en alerte de crue. Des débordements pourraient être observés sur les affluents de la Dendre et en particulier sur la Sille, du côté de Ath et Lessines, dans le Hainaut. La Senne est aussi en alerte de crue à Tubize. Les précipitations s'estompent lentement et se déplacent vers le sud mais les cumuls observés ces dernières heures ont provoqué une hausse des niveaux plus rapide que prévue.

Une stabilisation est attendue vers midi. Durant la nuit, les pompiers sont sortis pour pomper des caves du côté de Thuin, Chimay et Flobecq. Ils ont dû aussi dégager des arbres, entre Bouillon et Paliseul. Quelques sorties de route également cette nuit.