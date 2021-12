Prévisions météo: après une semaine FROIDE, à quoi va ressembler le week-end?

Ce soir, le ciel sera très nuageux mais le temps d'abord sec. Une zone de pluie atteindra ensuite l'ouest du pays. La nuit prochaine, ces pluies faibles à modérées se propageront sur le centre, puis gagneront les provinces de l'est en seconde partie de nuit, où elles pourront éventuellement être précédées de neige fondante. Les minima seront déjà atteints ce soir et varieront entre -1 degré dans les Hautes Fagnes et 7 degrés en bord de mer. De l'air progressivement plus doux envahira ensuite le pays en cours de nuit. Vent modéré de sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort.