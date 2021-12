A Charleroi, un instituteur accusé d'attouchements sur mineurs de moins de 13 ans: il risque 6 ans de prison ferme

A Charleroi, un instituteur est devant la justice pour des faits d'attouchements sur mineurs. L'individu est en aveu. Entre 2008 et 2012, il aurait une vingtaine de victimes, des garçons âgés de moins de 13 ans. L'enquête a révélé son mode opératoire, "une mécanique bien huilée" qui révèle l'ampleur du problème.

Tout commence en Octobre 2020 lorsqu'un petit garçon de 11 ans confie à sa maman être victime d'attouchements. Il dénonce alors un instituteur de son école de Marchienne-au-Pont. La maman prend cette affaire très au sérieux et décide d'immédiatement de porter plainte à l'encontre du professeur.

Une vingtaine de victimes

L'enquête révèlera par la suite que ce garçon n'est malheureusement pas un cas isolé : l'instituteur aurait fait une vingtaine de victimes, explique l'avocat d'une partie civile, Romain Bastianelli : "Il y a non seulement le témoignage de ce petit garçon, mais on s'est aussi très vite rendu compte que le professeur ne s'est pas arrête à ce jeune garçon et a fait beaucoup d'autres victimes. A ce stade, on a dénombré 20 jeunes enfants qui ont fait l'objet d'attouchements".

Un modus operandi bien rodé: l'instituteur achetait le silence des enfants

L'enquête a révélé que les faits se sont produits entre 2008 et 2020, soit une douzaine d'années. Les victimes sont de jeunes garçons âgés de moins de 13 ans. L'instituteur a toujours agi avec le même modus operandi : "A la lecture du dossier, il transparait qu'il achète le silence des enfants grâce à des bonbons, des petits cadeaux, etc. C'est vraiment une mécanique bien huilée, et c'est particulièrement interpellant", ajoute l'avocat.

Il risque seulement 6 ans de prison ferme

Les avocats ont plaidé hier : le Parquet requiert 6 ans de prison ferme. Le jugement sera rendu le 23 décembre.