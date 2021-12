Coronavirus - Luxembourg: manifestation tendue contre les mesures anti-Covid

(Belga) Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Luxembourg contre les mesures anti-Covid adoptées au Grand-Duché, sous haute surveillance de la police qui a fait usage d'un canon à eau et procédé à des interpellations, selon une correspondante de l'AFP.

"Non à ces lois liberticides", "non à cette obligation vaccinale indirecte", proclamaient les pancartes des manifestants, au nombre d'environ 500 selon la police, qui ont défilé en scandant "Liberté, Liberté, Liberté". Le rassemblement, survolé par un hélicoptère et des drones, était strictement encadré par les policiers luxembourgeois, appuyés par des renforts venus de la Belgique voisine, après des débordements survenus le samedi 4 décembre lors d'une manifestation similaire. Les protestataires avaient alors forcé l'entrée d'un marché de Noël et jeté des oeufs sur le domicile du Premier ministre Xavier Bettel, réclamant sa démission. La police a cette fois utilisé un canon à eau pour repousser un groupe de manifestants qui tentaient de forcer le barrage bloquant l'accès au centre-ville en jetant des pétards et des fumigènes. Une douzaine de personnes ont été interpellées, selon la police. "Le gouvernement fait pression sur la population avec un chantage à la vie sociale et bientôt à la vie professionnelle", a dénoncé un manifestant auprès de l'AFP. Les mesures de restriction ont été récemment durcies au Luxembourg avec l'obligation de présenter un pass sanitaire (attestant que son détenteur est vacciné ou guéri) dans le secteur des loisirs, et non plus seulement un test négatif. En outre, un certificat de vaccination ou un test négatif de moins de 48 heures sera exigé dans les entreprises à partir du 15 janvier. Les hospitalisations en soins intensifs comme les contaminations ont augmenté ces deux dernières semaines au Grand-Duché où 78% des plus de 12 ans sont vaccinés. (Belga)