Joe Biden déplore "l'une des séries de tornades les pires" de l'histoire des Etats-Unis

Le président américain Joe Biden a déploré samedi "l'une des séries de tornades les pires" de l'histoire des Etats-Unis après les ravages constatés dans cinq Etats du pays.

"C'est une tragédie", a-t-il déclaré, "et nous ne savons toujours pas combien de vies ont été perdues ni l'étendue complète des dégâts", alors qu'au moins 78 décès, dont plus de 70 dans le seul Etat du Kentucky, ont déjà été recensés. Les agences fédérales de réponses aux catastrophes ont déjà commencé à être déployées sur place, a affirmé Joe Biden, qui a promis que "l'Etat fédéral ferait tout ce qu'il peut pour aider". Une déclaration d'état d'urgence a déjà été proclamée au Kentucky, a-t-il également précisé, et d'autres pourraient suivre si les gouverneurs des Etats touchés par la catastrophe en faisaient la demande. Joe Biden a affirmé prévoir se rendre sur place dans le Kentucky, mais a souligné ne pas vouloir "faire obstacle" aux opérations de secours. Le président américain a également souligné que les phénomènes météorologiques étaient "plus intenses" avec le réchauffement climatique, sans établir toutefois de lien de causalité directe entre le dérèglement climatique et la catastrophe qui a endeuillé vendredi soir le pays. M. Biden a précisé qu'il allait demander l'avis de l'Agence américaine de protection de l'environnement sur la question.