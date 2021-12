Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres

Le nombre moyen de contaminations quotidiennes au coronavirus en Belgique est repassé sous la barre des 15.000, une première depuis la mi-novembre, selon les chiffres épidémiologiques de l'Institut de santé publique Sciensano de samedi communiqués par le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

Entre le 2 et le 8 décembre, 14.680 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en diminution de 17% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour samedi matin. En effet, hier, ce nombre moyen était encore de 15.344.

Ces chiffres sont livrés tôt le matin, ils sont susceptibles d'évoluer en cours de journée avec l'arrivée de données plus complètes pour la journée d'hier et les jours qui précèdent.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction (Rt) s'établit à 0,938. Lorsqu'il est inférieur à 1, on estime que l'épidémie diminue. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Sur la même période, près de 700.000 tests ont été réalisés, dont 116.000 environ se sont avérés positifs. Le taux de positivité est dès lors de 16,6%, stable par rapport aux derniers jours.

HOSPITALISATIONS

Le nombre d'admissions à l'hôpital poursuit lui aussi sa baisse, pour une moyenne de 275 par jour entre le 5 et le 11 décembre. Logiquement, il y a moins de patients s'y trouvant encore, avec 3.283 personnes hospitalisées en raison du Covid-19 à la date de samedi. Seul le nombre de lits de soins intensifs occupés continue encore sa timide progression, avec 840 patients se trouvant dans ce type d'unité samedi, contre 838 la veille.

VACCINS

8.731.781 personnes (dont 2.070.703 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une vaccination complète, soit 88% des adultes et 76% de l'ensemble de la population.

DÉCÈS

Pour la période du 1 décembre 2021 au 7 décembre 2021, 331 décès ont été rapportés; 190 en Flandre, 109 en Wallonie et 32 à Bruxelles. Il s'agit des chiffres les plus récents livrés par Sciensano.