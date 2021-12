Course aux cadeaux: dinosaures à paillettes, jeux scientifiques pour garçons et filles,... les jouets non genrés ont de plus en plus de succès

A deux semaines de Noël, la course aux cadeaux est lancée. Pour les enfants, une tendance de fond se dégage depuis plusieurs années: la volonté de certains parents d'offrir des présents non genrés. Les fabricants et les boutiques s'adaptent à cette demande.

Dans le magasin de Coline Dubuisson, il y a les grands classiques qui font toujours rêver, mais on trouve aussi des tas de jouets non genrés. "J'aime qu'un petit garçon entre ici et ait envie d'une robe de princesse ou aime les paillettes, je veux qu'il puisse trouver un dinosaure pailleté s'il en a envie. J'aime que chaque enfant puisse faire exactement ce dont il a envie", explique la gérante.

Coline souhaite aussi qu'il puisse s'identifier au jouet. Pas toujours facile dans un monde où le contenant a presque autant de poids que le contenu. Depuis quelques années, la vendeuse observe toutefois un changement dans les catalogues mais aussi sur les boîtes de jouets. "ici, par exemple, sur cet emballage de poupée, on va avoir aussi bien un petit garçon qui joue qu'une petite fille. C'est ouvert à tout le monde et n'est pas réservé juste aux filles sous prétexte qu'il s'agisse d'une poupée", poursuit Coline Dubuisson.









Les parents sont nombreux à se questionner

Si les lignes bougent, c'est parce que les parents et les clients s'interrogent aussi. "On essaie que ça ne soit pas un élément qui les limite surtout. Donc, si mon petit garçon a envie d'une poupée, on va le laisser en prendre une. Il ne s'agit pas d'une obsession qui voudrait qu'on veuille qu'il joue nécessairement avec tout, mais de respecter leur envie et leur personnalité", dit un papa. "A 4 ans, elle aime déjà beaucoup le rose, décrit un autre père de famille. On ne sait pas si on doit continuer à lui offrir des cadeaux en ce sens ou si on doit lui proposer quelque chose de plus neutre ou plus sur la réflexion".





Dans les enseignes plus traditionnelles aussi, on observe cette évolution

Nos reporters se sont également rendus dans une enseigne bruxelloise qui vend des jouets depuis plus de 60 ans et est par ailleurs fournisseur de la Cour. Là-bas, on assiste aussi à une évolution. Pour le démontrer, le gérant présente un jouet porté sur la science et la recherche. "Ici, on a un bel exemple d'un jouet qui était auparavant genré masculin", explique-t-il.

Dans les rayons, on trouve aussi des poupées pour garçons. Mais elles sont vêtues de bleu et accompagnées d'un tracteur. N'est-ce pas genré encore une fois? "On est encore dans la distinction, c'est vrai, mais pour moi, ça se normalise. C'est en train d'évoluer aussi", estime le gérant.

Pour ces gérants de magasins de jouets, l'important est surtout de bien conseiller les clients, en fonction de l'âge surtout et des affinités de chacun.e.