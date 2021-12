L'obligation vaccinale pour les soignants va-t-elle être approuvée par le parlement? "Il n'y a pas de consensus" (vidéo)

Selon un député libéral flamand issu de la majorité, il n'y aurait pas vraiment de consensus au sein du parlement pour approuver le projet de loi du ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, au sujet de l'obligation vaccinale des soignants.

Les soignants francophones ont manifesté ce mardi contre l’obligation vaccinale des soignants qui devrait bientôt entrer en application. Pourtant, certains hôpitaux ont déjà annoncé qu’ils n’écarteraient pas les membres de leur personnel qui refusent l’injection, alors que la nouvelle réglementation va l’imposer. En effet, 10% des soignants ne sont pas vaccinés, surtout à Bruxelles et en Wallonie. Ces personnes risquent d'être licenciées si elles n'acceptent pas le vaccin. Cela signifie que les effectifs vont venir à manquer au sein du personnel soignant. Et ce manque de bras risque d’avoir de lourdes conséquences.

Mais cette obligation vaccinale va-t-elle être validée par le parlement? A entendre l'un des députés faisant partie de la majorité, ce n'est pas gagné. Sur le plateau de l'émission dominicale C'est Pas Tous Les Jours Dimanche, Tim Vandenput (Open VLD) a rappelé qu'il n'y avait pour l'instant pas de consensus au sein de la majorité parlementaire sur l'obligation vaccinale des soignants. "Au parlement, il y a des députés qui sont pour et d'autres contre, a détaillé Tim Vandenput, député libéral flamand. Il y a le projet de loi que monsieur Vandenbroucke (ministre fédéral de la Santé, ndlr) a déposé au parlement et on doit en discuter au sein de la commission. Des avis ont été demandés notamment au Conseil d'Etat. Je suis curieux de savoir ce qu'il sera dit au niveau de l'égalité et aussi curieux de savoir comment un tel licenciement pourrait se régler".

Selon Tim Vanpenput, les députés vont "analyser ce projet de loi et peut-être le modifier" en se basant sur "les recommandations du Conseil d'Etat".