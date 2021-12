Températures positives pour toute la semaine

(Belga) Les routes devraient rester à l'abri du verglas cette semaine, le mercure ne tombera pas sous 0 dans les jours qui viennent, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique dimanche à la mi-journée.

Cet après-midi, le temps restera maussade mais les maxima se situeront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés à la mer. Le vent sera modéré, parfois plus intense à la Côte. Les nuages persisteront en soirée, portant des risques de pluies par moments. Les températures resteront positives dans la nuit. Le ciel sera toujours chargé lundi, laissant de temps en temps transpercer quelques timides éclaircies. Il devrait cependant faire sec, mais brumeux en Ardenne. Les maxima varieront entre 4 et 11 degrés. La nuit, les champs nuageux occuperont l'espace; quelques pluies peuvent aussi être attendues, mais le mercure restera à nouveau positif. Mardi, le soleil ne brillera que sur la Flandre, et encore, brièvement. Le reste du pays vivra dans le gris, avec des maxima doux pour la saison, compris entre 5 et 11 degrés. La suite de la semaine se passera dans les mêmes conditions. (Belga)