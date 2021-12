Du faux sang et des poissons morts : action théâtrale du mouvement Ocean Rebellion devant la Commission européenne (photos)

Une vingtaine d'activistes d'Ocean Rebellion, un groupe né au sein du mouvement Extinction Rebellion, ont mis en scène une action théâtrale dimanche matin devant le bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles. Ils visent à mettre en lumière la détermination des quotas de pêche pour 2022, attendue par les ministres européens de la Pêche réunis dimanche et lundi à Bruxelles. Et ainsi, dénoncer la surpêche.

Une mer de faux sang, des poissons morts, des banderoles et des slogans "Si la mer meurt, nous mourrons avec elle" et "Plus aucun poisson dans la mer"... Cette action théâtrale a été mise en scène par une vingtaine d'activistes d'Ocean Rebellion, un groupe né au sein du mouvement Extinction Rebellion, ce dimanche matin devant le bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles.

Dénoncer la surpêche et les quotas de pêche

Des hommes en costume avec des têtes de poisson portaient des mallettes sur lesquelles étaient écrits des messages comme "Ecocide". Ils marchaient dans une mer de faux sang et de poissons morts. D'autres activistes portant des cirés jaunes de marin se tenaient autour d'eux avec des pancartes et banderoles portant des slogans. Le groupe a bien évidemment nettoyé la place à l'issue de l'action.

Par cette mise en scène, les activistes veulent faire passer l'idée que les quotas de pêche qui augmentent d'année en année ne respectent pas les recommandations de scientifiques. Ils s'inquiètent plus globalement de la surpêche dans la Méditerranée.

Ocean Rebellion plaide pour que toute subvention allouée à la pêche industrielle soit redirigée vers les pêcheurs de petites structures locales. "La pêche industrielle épuise les océans et détruit des écosystèmes marins, alors qu'on a déjà anéanti une grande partie des populations d'animaux terrestres", déplore une participante. "Il est grand temps d'arrêter la surpêche."