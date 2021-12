Tornades aux Etats-Unis: huit morts et huit disparus dans une usine de bougies

(Belga) Au moins 80 personnes sont mortes dans le seul Etat américain du Kentucky à la suite des tornades ayant ravagé le centre et le sud des Etats-Unis, a annoncé le gouverneur Andy Beshear dimanche. Un premier bilan concernant une usine de bougies de Mayfield, dont le toit s'est effondré, fait état de huit morts et huit disparus.

Le total de morts dans l'Etat "va dépasser la centaine", a affirmé le gouverneur sur la chaîne CNN, qualifiant la série de tornades comme "la plus mortelle" de l'histoire du Kentucky. Le bilan total à travers les Etats-Unis se monte désormais à au moins 93 morts. Le Kentucky a été balayé sur plus de 320 kilomètres par l'une des plus longues tornades jamais enregistrées aux Etats-Unis. A Mayfield, une ville de 10.000 habitants en partie rasée par la catastrophe, une usine de bougies concentrait l'attention des opérations de secours après que le toit a cédé sous la violence des vents. Environ 110 employés y travaillaient vendredi soir en amont des fêtes de fin d'année. Huit ont été déclarés morts et huit autres n'ont toujours pas pu être localisés. (Belga)