Météo - Début de semaine sous la grisaille

(Belga) La journée débutera sous la grisaille lundi, mais le temps restera généralement sec, selon les prévisions de l'IRM. En Ardenne, les brumes et brouillards seront localement tenaces. Les maxima varieront de 4 ou 5 degrés sur le relief ardennais et 10 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré et faible dans le sud-est du pays, de sud à sud-ouest.

En première partie de nuit, les champs nuageux resteront prédominants mais quelques éclaircies temporaires seront aussi possibles par endroits. En seconde partie de nuit, la nébulosité deviendra abondante et des faibles pluies se prorogeront depuis l'ouest. En Ardenne, les visibilités seraient encore réduites par endroits. Les minima seront compris entre 2 ou 3 degrés sur les hauteurs ardennaises et 7 ou 8 degrés sur l'ouest, sous un vent faible à modéré virant au sud-ouest. L'IRM met par ailleurs en garde contre les intoxications au CO en raison de conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau. (Belga)