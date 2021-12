Le procès de l'assassin présumé de Julie Van Espen s'ouvre à Anvers

La cour d'assises d'Anvers ouvrira ce lundi les débats au procès de Steve Bakelmans, 41 ans, accusé du viol et de l'assassinat de Julie Van Espen, 23 ans. Le procès se tiendra à huis clos.

La victime avait disparu le 4 mai 2019. L'étudiante, originaire de Schilde, s'était rendue à vélo à Anvers où elle avait rendez-vous avec des amies. Elle n'est jamais arrivée à destination. Le lendemain, une partie de sa tenue ensanglantée et le panier de son vélo avaient été retrouvés dans les environs du canal Albert, où son téléphone avait émis un dernier signal. Sur des images de caméras, on pouvait voir un homme avec le panier à vélo dans les mains. Il a été identifié comme étant Steve Bakelmans.

Ce dernier a été arrêté le 6 mai. Le corps de la victime avait été repêché le même jour à Merksem dans le canal Albert. Steve Bakelmans avait reconnu avoir tué Julie Van Espen alors qu'il tentait de la violer et qu'elle s'était férocement débattue. Le quadragénaire a déjà été condamné à plusieurs reprises, pour viol entre autres. Il était libre dans l'attente de l'analyse par la cour d'appel d'une affaire de viol.

"Deux ans et demi après les faits, il est temps", a réagi l'avocat de la famille et des proches de Julie Van Espen, Me Maes, à l'occasion de la constitution du jury. "Les proches n'ont pas hâte d'y être, mais c'est nécessaire. C'est une étape importante pour la famille. Nous voulons un procès équitable, dans lequel tout peut être discuté et la seule chose que nous demandons est la justice".

Une demande de huis clos

La mère de Julie Van Espen, ainsi que son jeune frère et sa soeur n'assisteront pas au procès. "Ils ne peuvent pas supporter la confrontation avec Steve Bakelmans", explique Me Maes. "C'est trop dur pour eux. Le père et les autres membres de la famille viendront, tout comme trois des amis de Julie. Ils se sont également constitués partie civile et représenteront le groupe d'amis dont Julie faisait partie".

Le procès d'assises se tiendra à huis clos, a fait savoir lundi la cour d'assises d'Anvers dans un arrêt interlocutoire. Les parties civiles l'avaient demandé au début du procès. Le procureur général et la défense ne s'y étaient pas opposés.

Steve Bakelmans n'est pas inconnu de la justice, puisqu'i il a déjà fait l'objet de condamnations pour vol, recel, menace ainsi qu'à deux reprises pour viol. Huit jours ouvrables ont été réservés pour ce procès. Steve Bakelmans encourt la réclusion à perpétuité.