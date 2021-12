Série de perquisitions sur une aire pour caravanes près de Courtrai: des armes, des bijoux et de grosses sommes d'argent découverts

Cinq personnes ont été interpellées lors d'une série de perquisitions menées lundi matin sur une aire de transit destinée aux caravanes à Heule, une section de la ville de Courtrai, en Flandre occidentale. L'opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête à grande échelle sur des vols commis avec violence. Des riotguns, des bijoux et de grosses sommes d'argent ont été découverts.



Cette opération a impliqué les polices locale et fédérale, appuyées par des drones, des chiens et des pompiers locaux. Plusieurs habitants de caravane étaient recherchés par les forces de l'ordre.

L'opération policière s'inscrivait dans le cadre d'une vaste enquête sur des vols avec violence commis dans la région ainsi qu'en divers endroits du pays. Les malfrats prenaient principalement pour cible des dames âgées aisées et les dépouillaient de leurs bijoux.