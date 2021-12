Procès de Steve Bakelmans: "Huis clos jusqu'à la fin des débats"

(Belga) Le procès d'assises de Steve Bakelmans (41 ans), accusé du viol et de l'assassinat de l'étudiante Julie Van Espen (23 ans), se tiendra entièrement à huis clos, comme l'a fait savoir lundi la cour d'assises d'Anvers. Cela signifie que la presse et le public ne sont autorisés à être présents que lors de la lecture de l'arrêt interlocutoire sur les questions de culpabilité et de l'arrêt définitif sur la peine.

Après le dernier mot de l'accusé, la presse sera autorisée à rentrer dans la salle. Ce sera probablement le mardi 21 décembre après-midi. "À ce moment-là, le président clôturera les débats et une explication sera donnée en séance publique sur ce qui va se passer ensuite", a expliqué Jo Daenen, magistrat de presse à la cour d'appel d'Anvers. "Ensuite, les questions auxquelles le jury doit répondre seront lues, avant qu'il ne parte en délibérations. Une fois la culpabilité déterminée, les débats sur la détermination de la peine auront lieu en séance publique, avant que le jury et la cour ne se retirent à nouveau pour délibérer et parvenir à un arrêt définitif sur la peine." Les parties civiles avaient demandé le huis clos à l'ouverture du procès. Le ministère public et la défense ne s'y étaient pas opposés. Julie Van Espen a été tuée le long du canal Albert le 4 mai 2019 alors qu'elle rejoignait des amis à vélo à Anvers. Arrêté le 6 mai 2019, Steve Bakelmans avait reconnu avoir tué la jeune Anversoise alors qu'il tentait de la violer et qu'elle s'était férocement débattue. (Belga)