Mont-sur-Marchienne: il poignarde le nouveau compagnon de son ex

Un homme a été victime de plusieurs coups de couteau lundi matin chaussée de Thuin à Mont-sur-Marchienne (Charleroi, province de Hainaut) à la suite d'un différend l'opposant à l'ex-compagnon de sa compagne, a indiqué la zone de police locale confirmant une information de plusieurs médias. Les jours de la victime ne sont plus en danger.

Une équipe de la zone de police de Charleroi a été requise lundi matin au domicile de la compagne de la victime. "Un différend opposant l'ex-compagnon et le nouveau compagnon de l'occupante des lieux s'est produit. Le nouveau compagnon a été victime de plusieurs coups de couteau", a confirmé le porte-parole de la police locale. L'homme blessé a été pris en charge par les secours et transporté en milieu hospitalier. "Ses jours ne sont plus en danger." L'auteur des faits a été privé de liberté après avoir été maintenu sur les lieux de l'agression. Le parquet de Charleroi a été avisé des faits.