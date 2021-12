Des problèmes pour accéder aux médias numériques de RTL info ? Voici les solutions

Les médias numériques de RTL info ont connu un problème technique le 7 décembre. Certaines personnes consultant notre site ou notre application ont été redirigées vers une page promotionnelle de RTL: rtlvousfaitdubien.be.

Problèmes: sur certains téléphones et certains ordinateurs, cette redirection a été enregistrée, et les personnes ne peuvent plus accéder à RTL info.

Pour solutionner le problème, il faut suivre les procédures suivantes:

Sur le navigateur internet de votre ordinateur ou téléphone, il faut vider le cache. Voici la procédure pour Chrome, pour Firefox et pour Edge.

Pour l'application RTL info, le plus simple est de la désinstaller et la réinstaller. Mais vous pouvez également aller dans les paramètres des applications pour "effacer les données" de l'application RTL info.

Merci pour votre compréhension.