Des stages organisés pour aider les parents pendant la semaine du 20 au 24 décembre: mais quel est encore l'intérêt de fermer les écoles?

Ce sont des dispositions dignes d'une "bonne" histoire belge. Pour garder les enfants la semaine prochaine pendant la fermeture des écoles, de nombreux stages sont en train d'être mis sur pied dans l'urgence. Ce n'est pas formellement interdit. Les enfants inscrits à ces stages seront mélangés, comme vous nous l'avez signalé via le bouton orange alertez-nous de RTL Info. Mais fréquenter des stages à la place de l'école, quel est l'intérêt?

Ces terrains de tennis sont encore libres, mais dans une semaine ils seront foulés par de jeunes enfants et adolescents en stage. Dans les clubs de sport, ces stages s'organisent en dernière minute. L'objectif est de combler la semaine de fermeture des écoles.

Yannick Henry, responsable du club de tennis du Mounier: "A la base, il n'y avait rien de prévu. Et les parents ont commencé à nous demander ce qu'il était prévu. Et on s'est rendu compte que les parents étaient démunis. Et donc, on a vite mis en place quelque chose qui fonctionne..."

Via le bouton orange Alertez-nous de nombreuses questions et interrogations nous parviennent à ce sujet, comme ce message de Bénédicte: "Les écoles vont être fermées car il y a trop de cas mais les stages pendant les vacances sont autorisés alors que dans ce cas-là les bulles des classes ne sont pas du tout respectées... Incompréhensible"

Cette interrogation de nos lecteurs paraît bien légitime. Le 3 décembre dernier, le dernier comité de concertation a pris la décision de fermer les écoles durant une semaine du 20 au 24 décembre.

Alexandre De Croo, Premier ministre, justifiait cette décision lors de la conférence de presse qui présentait les nouvelles mesures pour endiguer la pandémie du Coronavirus: "La situation est difficile mais pas uniquement dans le secteur des soins mais aussi dans les écoles et les entreprises. Beaucoup de personnes se contaminent et tombent malades".

Fermer les écoles pour limiter les contacts et ralentir l'épidémie est une chose mais quid du fait d'organiser des stages?

Céline Nieuwenhuys, membre du groupe d'experts chargés de conseiller le gouvernement dans cette crise sanitaire- Fédération des services sociaux: "Cette mesure de fermer les écoles perd tout intérêt si les enfants sont amenés en plus à être mélangés avec des enfants d'autres écoles, dans des stages et dans des liens de proximité et donc c'est vraiment pour dire à quel point il est important d'aller vérifier jusqu'aux derniers détails, si quand on prend une mesure elle va pouvoir être réellement appliquée".

Au royaume de la débrouille, chacun essaye de faire au mieux. Ici les stages auront lieu de 9 heures à midi. Il n'y a pas de repas prévu, les masques seront obligatoires sauf sur les courts. Et les enfants joueront dans des petits groupes de six joueurs maximum.