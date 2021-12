"Nouveau racket": Patrick va devoir payer 15€ pour se garer devant chez lui à Anderlecht, et ça ne lui plait pas

La commune d'Anderlecht a décidé de supprimer la gratuité de la première carte de riverain pour l'automobile d'un ménage à partir du 1er février 2022. Les habitants de la commune devront alors s'acquitter d'une redevance de 15€ par an.

"C'est une catastrophe!": Patrick ne mâche pas ses mots. Cet habitant d'Anderlecht depuis de nombreuses années nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous car il n'accepte pas la fin de la gratuité du parking riverain pour la première voiture d'un ménage dans sa commune. "Nouveau racket des services de parking de la commune d’Anderlecht", nous a-t-il écrit.

"Le stationnement du premier véhicule du ménage était gratuit jusqu'à présent ; et à partir du second véhicule, une redevance était demandée. Mais à partir de ce 1 janvier 2022, même le premier véhicule du ménage devra s’acquitter d’une redevance annuelle de 15€ pour pouvoir stationner son véhicule en rue".

Pour mettre de l'argent dans les caisses de la commune ?

Il s'indigne de la situation, non pas pour le montant de 15€ par an (réclamé à partir du 1er février en réalité), mais plutôt pour la symbolique qu'il y a selon lui derrière. "Si on commence comme ça, on va aller où?", questionne l'homme de 55 ans. Ce qu'il craint, c'est une augmentation de tous les tarifs de stationnement. "Actuellement, nous payons 50€ par an pour notre second véhicule", poursuit-il. "J'ai peur que ce tarif augmente dans le futur également. Et pourquoi? Pour mettre de l'argent dans les caisses de la commune?"



Le courrier reçu par Patrick (D.R.)

La gratuité n'est plus possible

Via sa porte-parole Melissa Rosales Magri, la commune d'Anderlecht balaie cette idée. "Ces 15 euros ne couvrent bien sûr pas les coûts qu'une gestion de stationnement impose", indique-t-elle. Cette décision a été prise pour une autre raison selon elle: "D'anciens habitants de la commune continuaient de se garer sur les places dédiées aux riverains. Désormais, seul les gens résidants toujours à Anderlecht y auront accès. De plus, le cadre régional ne permet plus de laisser la gratuité, la gestion du stationnement en voirie est en effet gérée par Parking.brussels."

Concernant le risque d'augmentation des autres redevances, la porte-parole indique qu'elle ne pense pas que ce soit à l'étude pour le moment.

A Bruxelles, le tarif de la carte riverain varie selon les communes et le nombre de voitures. A Anderlecht, la première carte sera donc tarifée 15€ par an. Pour une deuxième et une troisième carte, le montant ne change pas à l'heure actuelle: il reste de 50 et... 200 euros par année.