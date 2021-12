Coronavirus en Belgique: où se vaccine-t-on le plus... et le moins?

Les statistiques disponibles sur le site de Sciensano nous apprennent qu’il existe des différences régionales fortes quand il s’agit du vaccin contre le Covid.

Ainsi, globalement, les Flamands sont 81% à être vaccinés, les Wallons 70% et les Bruxellois 58%.

De légères différences par provinces

En Flandre, c’est la province de Flandre-Occidentale qui remporte la palme de la vaccination avec 83%, contre à l’inverse "seulement" 79% en province d’Anvers et du Brabant flamand. La Flandre-Orientale et le Limbourg s’intercalent avec respectivement 82% et 81% de vaccinés.

En Wallonie, le Brabant wallon est "le plus vacciné" avec 74% et c’est la province de Liège qui ferme la marche avec 68%. Namur est à 73%, le Luxembourg à 71% et le Hainaut à 70%.

Deux fois plus de vaccinés à Coxyde qu'à Molenbeek

Quand on s’intéresse aux communes, on constate que les champions nationaux de la vaccination se trouvent à Coxyde où 89% de la population est vaccinée. De l’autre côté, on retrouve la micro-commune de Herstappe, dans le Limbourg, et ses 78 habitants. Seulement 32% d’entre eux sont vaccinés. Mais statistiquement plus pertinent, c’est la commune de Molenbeek qui ferme la marche avec 46% de vaccinés.

Par province/Bruxelles, les tops sont les suivants :

Brabant wallon :

1. Nivelles et Braine-l’Alleud (76%)

…

26. Court-Saint-Etienne (71%)

27. Tubize (69%)

Namur :

1. Vresse-sur-Semois (84%)

2. Yvoir (77%)

…

36. Somme-Leuze, Havelange et Ohey (70%)

Luxembourg :

1. Herbeumont (81%)

2. Sainte-Ode (79%)

3. Rendeux (77%)

…

40. Vielsalm, Neufchâteau, Tintigny et Aubange (67%)

44. Martelange (65%)

Hainaut :

1. Ath, Mont-de-l’Enclus et Silly (78%)

…

67. Charleroi (64%)

68. Estaimpuis (63%)

69. Farciennes (61%)

Liège :

1. Neupré (79%)

2. Faimes (78%)

…

83. Waimes (60%)

84. Dison (58%)

Bruxelles :

1. Woluwe-Saint-Pierre (72%)

2. Watermael-Boitsfort (70%)

3. Auderghem et Woluwe-Saint-Lambert (69%)

...

17. Anderlecht et Saint-Josse (51%)

18. Koekelberg (50%)

19. Molenbeek (46%)

Bruges n°1 des grandes villes, Verviers dernière

Enfin, au niveau des grandes villes (plus de 50.000 habitants), Bruges est championne avec 84 % de vaccinés, suivie de Louvain (83%) et Ostende (82%). Côté flamand, les moins bons élèves sont Anvers (70%), Malines et Genk (77%).

Des chiffres que n’atteignent même pas les meilleures villes wallonnes : Tournai (75%), Namur (73%) et Mons (70%) trustent les 3 premières places. Ce sont Verviers (61%), Charleroi et Liège (64%) qui sont dernières.