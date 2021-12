Bruxelles soutient 40 projets liés à la monoparentalité et à l'inclusion des LGBTQIA

(Belga) La Région bruxelloise a décidé de consacrer plus de 500.000 euros à 40 projets associatifs de soutien à la monoparentalité et à l'inclusion des personnes LGBTQIA+

En juillet dernier, la secrétaire d'État à l'Égalité des chances Nawal Ben Hamou avait lancé un appel à projets « monoparentalité » et « inclusion des personnes LGBTQIA+ ». Au total, 40 projets pourront être soutenus grâce à une augmentation substantielle du budget Égalité des chances en 2021, a précisé celle-ci lundi par voie de communiqué. Au total, 10 projets en lien avec la monoparentalité ont été retenus pour un montant de 212.500 euros. Il s'agit de projets qui visent à valoriser l'image des familles monoparentales, mettre en valeur leur combat quotidien, sensibiliser à la question de la monoparentalité en tant qu'enjeu genré, lutter contre les stéréotypes de genre et stéréotypes liés à la parentalité par la sensibilisation et la formation ou encore valoriser l'engagement des hommes dans leur rôle de père afin de lutter contre le désinvestissement paternel, source importante des problèmes vécus par les familles monoparentales, a précisé précise Nawal Ben Hamou, dans un communiqué diffusé lundi. En matière d'inclusion des personnes LGBTQIA+, 30 projets ont été soutenus pour un montant de 277.431 euros. Dans ce contexte, le Centre de planning familial Plan F disposera de près de 10.000 euros pour son projet d'implantation d'une co-consultation médicale pour les personnes trans* en centre de planning familial. Près de 15.000 euros seront attribués à l'asbl O'Yes pour son projet « go to gyneco », au projet #WECARE relatif à la santé des personnes LGBTQIA+ ainsi qu'à l'Observatoire du Sida et des sexualités de l'ULB pour la mise en place de pratiques inclusives et intersectionnelles dans les soins de santé. La Rainbowhouse disposera d'un soutien total de 33.500 euros, notamment pour l'organisation du L-Festival et sa campagne All Genders Welcome. Selon la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, le prochain plan d'inclusion des personnes LGBTQIA+ qui sera définitivement approuvé par le gouvernement bruxellois début 2022 prévoit également un soutien accru au secteur associatif. (Belga)