Le Mont Valérien dégradé par une inscription anti pass sanitaire

Le Mont Valérien, monument à la mémoire des résistants et des combattants français de la Seconde Guerre mondiale, a été vandalisé dans la nuit de dimanche à lundi par une imposante inscription "Anti Pass", avec les deux "s" dessinés pour ressembler au sigle "SS", une dégradation dénoncée comme "une insulte à la mémoire de la Nation" par Emmanuel Macron.

Cette inscription sur le Mémorial de la France combattante, inauguré par le général de Gaulle en 1960 à Suresnes (Hauts-de-Seine), fait 50 mètres de long, a indiqué la police à l'AFP.

Elle a été découverte tôt lundi matin, a précisé cette source.

Une enquête a été ouverte pour "dégradation d'un bien classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine" et confiée au commissariat de Suresnes. La police technique s'est rendue sur place.

Les réactions politiques ont été nombreuses pour dénoncer cet acte.

"Les dégradations commises au Mont Valérien sont une insulte à la mémoire de nos Héros et à la mémoire de la Nation. Souiller ce lieu sacré de la République, c'est porter atteinte à ce qui nous unit. Les auteurs seront retrouvés puis jugés", a écrit dans un tweet Emmanuel Macron.

La peine maximale pour le délit de "dégradation d'un bien classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine" est théoriquement de sept ans de prison.

Le président de la République s'est rendu il y a un mois au Mont Valérien, principal lieu d'exécution des résistants durant la Seconde Guerre mondiale, pour l'inhumation dans la crypte du mémorial de la France combattante de Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération.

Outre Hubert Germain, seize autres combattants morts pour la France de 1939 à 1945 reposent dans la crypte du Mémorial.

- "Bêtise à l'état pur" -

"Souiller ce lieu, comme cela a été fait, est indigne. Et aucun combat ne justifie cela, car c'est s'attaquer à la mémoire de nos combattants, c'est s'attaquer à notre histoire. Et c'est tout confondre: au fond, qui plus est, avec les références implicites qu'il y avait. C'est de la bêtise à l'état pur", a martelé Emmanuel Macron depuis Budapest.

La ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, a pour sa part annoncé son intention de déposer "une plainte au nom du ministère des Armées".

"Un mois après que le Président de la République y a inhumé M. Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération, cette inscription nous rappelle que la lutte contre l'obscurantisme et les extrêmes de tous bords ne doit pas s’arrêter", a-t-elle ajouté.

"Halte aux manipulations et aux détournements de notre Histoire, halte à l’utilisation des symboles et des lieux de notre mémoire nationale pour des objectifs politiques ou revendicatifs", a martelé la ministre dans un communiqué.

La ministre des Armées Florence Parly a elle aussi dénoncé cette profanation. "S'attaquer au Mont Valérien, c'est s'attaquer à notre mémoire nationale. S'attaquer à notre mémoire nationale c'est fissurer le ciment de la République. Rien n’excuse ni la bêtise, ni la haine", a-t-elle tweeté.

Même indignation pour la maire de Paris, Anne Hidalgo. "Il est intolérable de profaner la mémoire de celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté. Paris, Ville compagnon de la Libération, s’associe à la plainte déposée par l’État", a-t-elle écrit dans un tweet.

Pendant l'été, plusieurs manifestations contre le pass sanitaire avaient été émaillées de signes d'antisémitisme, comme des slogans provocateurs ou des comparaisons avec les horreurs nazies.

Certains manifestants utilisent une symbolique largement décriée - étoiles jaunes sur la poitrine, dénonciations d'un "pass +nazitaire+", croix gammée formée par des seringues -, relativisant ainsi la barbarie nazie.