La première édition du Brussels Architecture Prize désigne sept lauréats

(Belga) Urban.brussels, service public en charge du développement territorial de la Région Bruxelles-Capitale, a décerné lundi soir, pour la toute première fois, le Brussels Architecture Prize, en collaboration avec le magazine A+ Architecture in Belgium. Sept lauréats ont été récompensés au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Bozar.

Le bureau d'architectes "51N4E" a remporté la catégorie "Petite intervention" avec son projet Stam Europa qui visait à transformer le rez-de-chaussée d'un bâtiment vide du quartier européen en un espace multifonctionnel. Le dépôt de matériaux de construction élaboré et construit par Tetra Architects au bord du bassin Vergote dans le port de Bruxelles, à Anderlecht, a pour sa part remporté le prix de la "Grande intervention". Le jury a choisi le projet temporaire MolenWest Square de 1010 Architecture Urbanisme dans la catégorie "Espace public". Le prix "Extra Muros", récompensant un bureau bruxellois pour son travail en dehors de la capitale a été décerné au bureau Xaveer De Geyter Architects pour son projet "Melopee" consistant en un bâtiment scolaire multifonctionnel à Gand. Parmi les mentions d'honneur, un prix a été décerné à Simone et Lucien Kroll, pionniers dans le domaine de la participation et de l'écologie, pour saluer l'ensemble de leur carrière. Le prix du jeune architecte prometteur a quant à lui été décerné à BC Architects afin de récompenser "leur approche innovante et circulaire du processus de construction". Enfin, le prix du public a été attribué au projet Porta 1070 d'Osk-ar. Le bureau d'architectes a transformé une ancienne église du quartier de Scheut à Anderlecht en une toute première école pour jeunes adolescents en Belgique. Le Brussels Architecture Prize a été créé par la Région de Bruxelles-Capitale en 2021 pour mettre en lumière, tous les deux ans, des projets architecturaux nouveaux et exceptionnels à Bruxelles. Lors d'une première sélection, un jury international a retenu 31 projets dans quatre catégories principales et trois mentions d'honneur, parmi 175 candidatures. (Belga)