Prévisions météo: au moins, il ne pleuvra pas

Le temps sera généralement gris mardi, mais souvent sec malgré le risque de quelques faibles bruines passagères, selon les prévisions de l'IRM. Les brumes et brouillards seront toujours présents par endroits en Ardenne. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes- Fagnes et 11 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera souvent modéré et en Haute Belgique faible.



Mardi soir et la nuit prochaine, les champs nuageux resteront prédominants avec surtout dans la moitié nord du pays quelques faibles pluies ou bruines.

En Ardenne, le brouillard persistera. Les minima se situeront entre 3 degrés en Haute Ardenne et 9 degrés sur l'ouest. Le vent sera faible en Haute Belgique et souvent modéré ailleurs de secteur sud-ouest.