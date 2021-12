Réforme du décret inscription: concrètement, qu'est-ce qui change en secondaire?

La réforme du décret inscription entame son parcours législatif au parlement après avoir été adoptée par le gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles. La première étape est le passage, aujourd'hui, en commission parlementaire.

Ce décret inscription, c'est une longue saga qui en est à sa quatrième réforme en 15 ans. La volonté de cet arrêté est de définir les critères d'inscription en première secondaire.

Le critère domicile-école secondaire plus important

La principale nouveauté est la réduction de la pondération liée au critère de distance domicile-école primaire. Le poids de ce critère sera réduit pour que le plus important soit celui de la distance entre l’école secondaire et le domicile. Il s'agit là d'un changement important demandé par les parents depuis des années.

Les priorités d'inscription actuelles, comme avoir un frère ou une sœur déjà inscrit dans l'école ou un parent qui y travaille, resteront en place.

Une communication plus efficace

Dorénavant, pour les écoles dans lesquelles les demandes d’inscription dépassent l’offre de places disponibles, le gouvernement va rendre la communication auprès des parents plus efficace et plus transparente. Un site internet officiel intégrera de nouvelles fonctionnalités comme un moteur de recherche et le suivi du processus d’inscription de l’élève notamment.

Enfin, la Commission inter-réseaux des inscriptions, la fameuse CIRI, sera supprimée. Au terme d’une période transitoire, elle sera remplacée par 10 Instances Locales des Inscriptions situées au niveau des différentes zones d’enseignement. L’objectif sera de mieux coller aux réalités du terrain.