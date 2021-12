Obsolescence rapide des smartphones: est-il possible d'y échapper?

Est-il possible de penser en termes de durabilité et recyclage lorsqu'il s'agit de smartphones, c'est la question abordée ce mardi dans la chronique économie et consommation.

La durée d’utilisation d’un smartphone est estimée entre 23 et 37 mois, c'est du moins le temps que les utilisateurs sondés les gardent C’est beaucoup moins que les 5 ans, voire 10 ans de vie potentielle des smartphones, a` la condition bien sûr que l’obsolescence logicielle et l’obsolescence culturelle ne la limitent pas. L’obsolescence culturelle, étant la pression sur le consommateur pour qu’il opte pour un produit plus innovant, ce qui est beaucoup plus fréquent que l’obsolescence industrielle.

Est-ce qu’il y a moyen d’acquérir et d’utiliser un smartphone en étant soucieux de la planète ?

Oui, d’abord en achetant un téléphone qui a été conçu pour être réparé par un fabricant qui s’engage aussi contractuellement à assurer les mises à jour pendant plus de 5 ans. On ne parle pas ici des mises-à-jour logicielles, mais des mises à jour techniques, comme par exemple proposer une batterie de rechange, un appareil photo plus performant, un processeur plus puissant pour des applications plus gourmandes, etc. Bref, tout ce qu’il vous faut pour faire évoluer votre appareil et ne pas devoir en changer pour suivre les évolutions technologiques.

Et que faire de son ancien smartphone ? Le revendre ?

Par exemple, ou bien le confier au revendeur chez qui vous achetez votre nouveau téléphone. Par exemple, Proximus, qui a parié depuis quelques années sur le reconditionnement des modems et décodeurs, propose désormais aussi des smartphones reconditionnés.

Ces reconditionnements se font aussi à grande échelle car de plus en plus de grandes entreprises se sont engagées à mieux respecter la planète. Proximus, dans le cadre de son engagement à devenir plus circulaire, remet à neuf à Courcelles ces modems, décodeurs, alimentations, Wi-Fi Boosters et smartphones. Et depuis le lancement de cette activités, plus de 700.000 appareils ont été ainsi remis à neuf et révisés.

Quant aux pièces impossibles à réparer, comme par exemple des batteries usagées, le champion mondial du recyclage de batteries, UMICORE, une entreprise belge, se charge du réemploi des matières premières précieuses présentes dans ces anciens appareils. C'est ce que l'on appelle de l'"Urban Mining".

Les Belges sont-ils prêts à acheter des appareils reconditionnés ?

Selon une enquête réalisée par Proximus, 35% des Belges sont prêts à acheter un smartphone reconditionné. Et si on examine les raisons de ce choix, 69% de ces acquéreurs potentiels mettent en avant des considérations budgétaires et 32 % le feraient principalement pour promouvoir le recyclage et le réemploi. D’autant plus qu’aujourd’hui, ces appareils sont garantis. Une information à réfléchir en cette période de cadeaux de Noël.