Taux d'absentéisme élevé dans les métiers de terrain: maçons, aide ménagères, ...

Le taux d'absentéisme est élevé dans les métiers de terrain : maçons, chauffeurs de trains ou encore aide ménagères. Autant de professions qui échappent au télétravail. Elles sont donc plus touchées par le covid et les quarantaines.

Dans le secteur des titres services, 20% de l'activité a été perdue durant les deux dernières semaines de novembre pour cause de maladie. Anna est en quarantaine en ce moment. C'est à sont tour d'être écartée du travail. Elle qui jusqu'ici a à plusieurs reprises remplacé des collègues. "Le bureau m'a contacté en me demandant si je peux faire un remplacement, si je suis disponible pour y aller car une personne est absente. Cela arrive", explique-t-elle.

Evidemment, cela a un surcoût qui est important

Une mission sur 5 ne peut pas être remplie pour cause de quarantaine ou des maladies des aide ménagères ou des clients. Difficile d'assurer la continuité du service en ce moment. Arnaud Le Grelle, directeur de Federgon, la fédération de prestataire des ressources humaines explique "qu'en période Covid, c'est plus compliqué d'accepter quelqu'un d'étranger chez soi et surtout de trouver une aide ménagère qui est encore disponible pour opérer la prestation."

Les plannings sont à refaire en permanence. "C'est un surcroit de travail qui demande un surcroit dans les équipes de support qui sont derrière les aides ménagères. Evidemment, cela a un surcoût qui est important", ajoute le directeur de Federgon.



98% des aide ménagères sont des femmes. Leur situation risque de se compliquer avec la fermeture des écoles maternelles et primaires à partir de lundi.