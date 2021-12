Anderlecht: vaste opération anti-drogue dans le quartier Peterbos

La police de la zone Bruxelles-Midi a perquisitionné plusieurs habitations en région bruxelloise mercredi matin, a indiqué Sarah Frederickx, porte-parole de la zone, confirmant une information de Het Nieuwsblad et de La Capitale. Ces opérations ont été ordonnées dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue. Plusieurs personnes ont été arrêtées et des quantités importantes de drogue ont été découvertes lors des perquisitions, selon la police.

Des recherches sont toujours en cours à plusieurs endroits. Un inventaire complet de ce qui a été découvert sera dressé plus tard. Le parquet de Bruxelles fournira plus d'informations sur ce dossier mercredi dans le courant de la journée. La zone de police Bruxelles-Midi a non seulement déployé des agents pour effectuer les perquisitions, mais a également mis en place une large opération de maintien de l'ordre.

Selon Het Niewsblad et La Capitale, les perquisitions ont notamment eu lieu à la cité du Peterbos à Anderlecht, un quartier déjà connu pour être un repère de trafiquants de drogue.